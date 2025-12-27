LUTO

Bruno Reis e ACM Neto se despedem de Mãe Carmen: 'Deixa um legado para a nossa cidade'

Despedida acontece no cemitério Jardim da Saudade

Larissa Almeida

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:55

ACM Neto esteve na despedida Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

A despedida para Mãe Carmen, ialorixá do Gantois, reuniu, para além da multidão de filhos, pais e mães de santo, autoridades que quiseram prestar a última homenagem para a líder religiosa que por 23 anos ficou à frente de uma das principais casas de candomblé da Bahia.

Um dos primeiros a chegar foi o prefeito Bruno Reis, que destacou a relevância da ialorixá e o legado deixado por ela para Salvaror. "Foi uma das principais ialorixás da Bahia em um dos terreiros mais tradicionais. Uma mulher muito sábia, que sempre teve proximidade muito grande com os mais pobres e os mais carente, um exemplo a ser seguido por todos e que deixa um legado para a nossa cidade", disse.

"Sem sombra de dúvidas, hoje é um dia muito triste. O povo de santo perde uma pessoa que era uma inspiração e referência, mas que com certeza deixa exemplos que serão seguidos e perpetuados para gerações presentes e futuras", acrescentou Bruno Reis.

ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, que chegou ao lado de Bruno Reis, relembrou a relação que possuía com Mãe Carmen e a admiração que sempre nutriu por ela. "Minha presença aqui hoje tem muito pouco a ver com política e muito a ver a com o carinho, admiração e respeito que tinha com ela, a energia que ela transmitia para todos nós", ressaltou.