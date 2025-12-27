Bruno Reis e ACM Neto se despedem de Mãe Carmen: 'Deixa um legado para a nossa cidade'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Larissa Almeida
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:55
A despedida para Mãe Carmen, ialorixá do Gantois, reuniu, para além da multidão de filhos, pais e mães de santo, autoridades que quiseram prestar a última homenagem para a líder religiosa que por 23 anos ficou à frente de uma das principais casas de candomblé da Bahia.
Um dos primeiros a chegar foi o prefeito Bruno Reis, que destacou a relevância da ialorixá e o legado deixado por ela para Salvaror. "Foi uma das principais ialorixás da Bahia em um dos terreiros mais tradicionais. Uma mulher muito sábia, que sempre teve proximidade muito grande com os mais pobres e os mais carente, um exemplo a ser seguido por todos e que deixa um legado para a nossa cidade", disse.
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois
"Sem sombra de dúvidas, hoje é um dia muito triste. O povo de santo perde uma pessoa que era uma inspiração e referência, mas que com certeza deixa exemplos que serão seguidos e perpetuados para gerações presentes e futuras", acrescentou Bruno Reis.
ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, que chegou ao lado de Bruno Reis, relembrou a relação que possuía com Mãe Carmen e a admiração que sempre nutriu por ela. "Minha presença aqui hoje tem muito pouco a ver com política e muito a ver a com o carinho, admiração e respeito que tinha com ela, a energia que ela transmitia para todos nós", ressaltou.
"Sempre foi impactante estar lá no Gantois com ela e ser recebido por ela. Às vezes, só para conversar e ouvir conselhos. É incrível, porque a gente sempre saía com a energia completamente renovada, com uma força e proteção enormes. Ela era uma unanimidade, em todos os sentidos. Uma unanimidade para a religiosidade baiana, para a política, arte e cultura", destacou.