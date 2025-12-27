Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bruno Reis e ACM Neto se despedem de Mãe Carmen: 'Deixa um legado para a nossa cidade'

Despedida acontece no cemitério Jardim da Saudade

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 11:55

ACM Neto esteve na despedida
ACM Neto esteve na despedida Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

A despedida para Mãe Carmen, ialorixá do Gantois, reuniu, para além da multidão de filhos, pais e mães de santo, autoridades que quiseram prestar a última homenagem para a líder religiosa que por 23 anos ficou à frente de uma das principais casas de candomblé da Bahia.

Um dos primeiros a chegar foi o prefeito Bruno Reis, que destacou a relevância da ialorixá e o legado deixado por ela para Salvaror. "Foi uma das principais ialorixás da Bahia em um dos terreiros mais tradicionais. Uma mulher muito sábia, que sempre teve proximidade muito grande com os mais pobres e os mais carente, um exemplo a ser seguido por todos e que deixa um legado para a nossa cidade", disse.

Cortejo de Mãe Carmen do Gantois

Cortejo de Mãe Carmen por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
Cortejo de Mãe Carmen do Gantois por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 35
Cortejo de Mãe Carmen por Arisson Marinho/CORREIO

"Sem sombra de dúvidas, hoje é um dia muito triste. O povo de santo perde uma pessoa que era uma inspiração e referência, mas que com certeza deixa exemplos que serão seguidos e perpetuados para gerações presentes e futuras", acrescentou Bruno Reis.

ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, que chegou ao lado de Bruno Reis, relembrou a relação que possuía com Mãe Carmen e a admiração que sempre nutriu por ela. "Minha presença aqui hoje tem muito pouco a ver com política e muito a ver a com o carinho, admiração e respeito que tinha com ela, a energia que ela transmitia para todos nós", ressaltou.

"Sempre foi impactante estar lá no Gantois com ela e ser recebido por ela. Às vezes, só para conversar e ouvir conselhos. É incrível, porque a gente sempre saía com a energia completamente renovada, com uma força e proteção enormes. Ela era uma unanimidade, em todos os sentidos. Uma unanimidade para a religiosidade baiana, para a política, arte e cultura", destacou.

Leia mais

Imagem - Cortejo fúnebre de Mãe Carmen reúne filhos do Gantois, moradores da Federação e admiradores; veja fotos

Cortejo fúnebre de Mãe Carmen reúne filhos do Gantois, moradores da Federação e admiradores; veja fotos

Imagem - Lula lamenta morte de Mãe Carmen: “liderou terreiro com muito amor”

Lula lamenta morte de Mãe Carmen: “liderou terreiro com muito amor”

Imagem - De servidora exemplar à ialorixá longeva: a história de Mãe Carmen do Gantois

De servidora exemplar à ialorixá longeva: a história de Mãe Carmen do Gantois

Mais recentes

Imagem - Guarda Municipal detém homem por tentativa de invasão e roubo em  secretaria municipal de Salvador

Guarda Municipal detém homem por tentativa de invasão e roubo em  secretaria municipal de Salvador
Imagem - Prefeito Bruno Reis celebra show de Roberto Carlos em Salvador e projeta próximas atrações de peso

Prefeito Bruno Reis celebra show de Roberto Carlos em Salvador e projeta próximas atrações de peso
Imagem - Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

Dez pessoas morrem em acidente na Bahia após carros baterem de frente e pegar fogo

MAIS LIDAS

Imagem - Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil
01

Chef premiada denuncia furto de ceias por motorista de aplicativo e prejuízo de R$ 4 mil

Imagem - Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai
02

Crianças mortas a marretadas ao tentar proteger a mãe chamavam o padrasto de pai

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos
03

Anjo da Guarda deste sábado (27 de dezembro) anuncia fim da angústia e virada emocional para 3 signos

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos
04

Cor e número da sorte de hoje (27 de dezembro): o dia ativa movimento, foco e preparação para novos ciclos