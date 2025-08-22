SEGURANÇA

Cerca de 200 policiais cumprem mandados no Engenho Velho da Federação

Operação Intervenção cumpre ordens judiciais contra integrantes de facções nesta sexta-feira (22)

Millena Marques

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:43

Operação Intervenção Crédito: Alberto Maraux/SSP

Cerca de 200 policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das Polícias Militar e Civil participam de uma operação contra facções que atuam na região do bairro da Engenho Velho da Federação, em Salvador. Trata-se da Operação Intervenção, deflagrada na manhã desta sexta-feira (22).

A operação cumpre ordens judiciais contra traficantes envolvidos com homicídios, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.