Cerca de 200 policiais cumprem mandados no Engenho Velho da Federação

Millena Marques
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:43
Cerca de 200 policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia e das Polícias Militar e Civil participam de uma operação contra facções que atuam na região do bairro da Engenho Velho da Federação, em Salvador. Trata-se da Operação Intervenção, deflagrada na manhã desta sexta-feira (22).
A operação cumpre ordens judiciais contra traficantes envolvidos com homicídios, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.
Informações sobre integrantes de facções ou imóveis utilizados para armazenamento de armas e drogas podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 ou pelo site da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O anonimato é garantido por lei.