HISTÓRIAS DE AMOR

Cinema de Salvador tem ingresso a R$ 12 no Dia dos Namorados

Cineflix do Shopping Bela Vista vai exibir três produções com o preço promocional

Dia dos Namorados é celebrado nesta quinta-feira (12) e os casais apaixonados vão poder assistir histórias de amor no cinema por um precinho bem em conta. A Cineflix do Shopping Bela Vista vai reexibir três clássicos: Nasce Uma Estrela, Como Eu Era Antes de Você e Diário de Uma Paixão. Os três filmes vão estar com ingresso promocional no valor de R$ 12 por pessoa. >