Detento morre após passar mal no Complexo da Mata Escura

Homem foi levado à ala hospitalar mas não resistiu

Yan Inácio

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12:36

Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador Crédito: Marina Silva

Um detento, que não foi identificado, morreu na segunda-feira (22) após passar mal no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o corpo do homem não apresentava sinais de violência física.

De acordo com a Seap, internos levaram o detento desacordado ao portão do pátio de uma das galerias. Logo, ele foi levado à Central Médica por policiais penais, mas não resistiu e o óbito foi constatado. Uma perícia será feita para indicar a causa da morte.

Histórico de mortes

No dia 7 de julho, um detento morreu após sofrer um infarto dentro da penitenciária. Rafael Ribeiro dos Santos, chamado de "Fuscão", morreu no início deste mês após sofrer um infarto dentro do Conjunto Penal Masculino de Salvador (CPMS). Laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) irão confirmar a causa da morte.

O homem era apontado como um dos principais líderes da facção Comando Vermelho em Santo Amaro, no Recôncavo, e estava preso desde março de 2024. Em dezembro do ano passado, dois detentos morreram no Conjunto Penal Masculino de Salvadora, pós cinco presos passarem mal dentro de uma cela e serem socorridos para a central médica da unidade. Eles teriam feito uso de drogas dentro da cela, o que provocou a overdose de dois deles.

Complexo da Mata Escura é alvo de denúncias

Uma decisão da Justiça, proferida em junho deste ano, determinou a interdição da cozinha da Penitenciária Lemos de Brito, depois que laudos da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros consideraram o espaço insalubre. Entre as irregularidades listadas estão vazamento de gás, falhas nos sistemas elétrico e hidráulico, além de alagamentos. A decisão vale por 30 dias e a instalação só poderá ser reativada após a solução dos problemas.

Em nota enviada pela Seap nesta quarta-feira (16), após a realização do protesto, a pasta afirma que cada uma das sete unidades prisionais do Complexo da Mata Escura conta com um posto médico, assim como todas as outras unidades do estado. As unidades contam ainda com uma Central Médica de Atendimento, em funcionamento 24 horas, com equipe composta por 16 médicos e nove enfermeiros plantonistas. Foram 1.186 atendimentos neste ano.

"A Seap reforça seu compromisso com a saúde e segurança de todos os custodiados, desconhecendo qualquer denúncia de negligência ou omissão de socorro aos internos das Unidades do Complexo da Mata Escura. Sobre a alimentação, esta secretaria destaca que há uma fiscalização rigorosa, através de uma comissão composta por nutricionistas, que valida a segurança alimentar da comida que é servida aos internos de todas as Unidades Prisionais do Estado, o que inclui as ficam localizadas na capital", diz a pasta.

