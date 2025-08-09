CRIME

Ex-secretário de Salvador sofre tentativa de golpe virtual: 'Ainda são xenófobos'

Fabrizzio Müller compartilhou investida de golpistas nas redes sociais

Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 12:28

Fabrizzio Müller Crédito: Millena Marques/CORREIO

O ex-secretário de Mobilidade e ex-Superintendente Executivo de trânsito de Salvador, Fabrizzio Müller, tem sofrido diversas tentativas de golpes virtuais diariamente. Na última sexta-feira (8), ele decidiu compartilhar com os seguidores que o acompanham no Instagram uma investida dos golpistas.



"Ontem (sexta-feira), eu dei corda por duas vezes. Então, eles ligam, inicialmente é uma gravação dizendo que você fez uma compra indevida, que o seu cartão passou uma compra indevida. Aí eles pedem pra você digitar 1 se você reconhece, 2 se não reconhece, e, logo depois, entra uma central de atendimento", iniciou. Ele contou que recebe entre 10 e 15 ligações do tipo diariamente.

Müller disse que não respondeu às perguntas sobre gastos, mas continuou "dando corda" aos golpistas. "Ela faz algumas perguntas de confirmação, evidentemente a gente não responde nada. Ela passa pra uma central de segurança. Essa central de segurança manda uma mensagem como se fosse um bot pra você ir digitando, pra você digitar a número da sua senha", contou.

Em ligação, o ex-secretário chegou a perguntar quanto os golpistas costumavam ganhar com aplicação dos golpes. "Aí eu falei, né: 'Bicho você já fez quanto hoje? Porque esse golpe tá muito ruim'. O cara começou a falar. Teve a outra menina, que eu não printei, que me disse que já tinha feito setenta mil reais só ontem, em golpes", disse.

Na imagem compartilhada nas redes, é possível ver que os golpistas dizem que há uma contratação pendente de confirmação. Müller responde e, em seguida, manda um áudio. Os golpistas respondem: "Com essa voz de baiano preguiçoso, vai fazer nada mesmo", escreveram.

"A gente sabia que era de dentro dos presídios, que eram bandidos, mas hoje são todas vozes de jovens, assim, de meninas, de jovens, que falam bem, inclusive. Você vê que não são pessoas sem conhecimento, sem instrução, muito pelo contrário, então esse é assustador", finalizou Müller.

Oito golpes mais comuns

Seja por aplicativos de mensagens, SMS ou maquininha de cartão, o fato é que todo dia surge um golpe digital diferente. Há os mais sofisticados, como o 'Golpe de Presente de Aniversário', no qual são utilizadas máquinas fraudadas para pagamento de entrega, mas também aqueles que são mais simples, como o do telefone. Este é antigo e tem um apelo emocional: os golpistas ligam para as vítimas, se passam por parentes ou amigos e solicitam Pix.