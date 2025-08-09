Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-secretário de Salvador sofre tentativa de golpe virtual: 'Ainda são xenófobos'

Fabrizzio Müller compartilhou investida de golpistas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 12:28

Fabrizzio Muller
Fabrizzio Müller Crédito: Millena Marques/CORREIO

O ex-secretário de Mobilidade e ex-Superintendente Executivo de trânsito de Salvador, Fabrizzio Müller, tem sofrido diversas tentativas de golpes virtuais diariamente. Na última sexta-feira (8), ele decidiu compartilhar com os seguidores que o acompanham no Instagram uma investida dos golpistas.

"Ontem (sexta-feira), eu dei corda por duas vezes. Então, eles ligam, inicialmente é uma gravação dizendo que você fez uma compra indevida, que o seu cartão passou uma compra indevida. Aí eles pedem pra você digitar 1 se você reconhece, 2 se não reconhece, e, logo depois, entra uma central de atendimento", iniciou. Ele contou que recebe entre 10 e 15 ligações do tipo diariamente.

Müller disse que não respondeu às perguntas sobre gastos, mas continuou "dando corda" aos golpistas. "Ela faz algumas perguntas de confirmação, evidentemente a gente não responde nada. Ela passa pra uma central de segurança. Essa central de segurança manda uma mensagem como se fosse um bot pra você ir digitando, pra você digitar a número da sua senha", contou.

Em ligação, o ex-secretário chegou a perguntar quanto os golpistas costumavam ganhar com aplicação dos golpes. "Aí eu falei, né: 'Bicho você já fez quanto hoje? Porque esse golpe tá muito ruim'. O cara começou a falar. Teve a outra menina, que eu não printei, que me disse que já tinha feito setenta mil reais só ontem, em golpes", disse.

Na imagem compartilhada nas redes, é possível ver que os golpistas dizem que há uma contratação pendente de confirmação. Müller responde e, em seguida, manda um áudio. Os golpistas respondem: "Com essa voz de baiano preguiçoso, vai fazer nada mesmo", escreveram.

"A gente sabia que era de dentro dos presídios, que eram bandidos, mas hoje são todas vozes de jovens, assim, de meninas, de jovens, que falam bem, inclusive. Você vê que não são pessoas sem conhecimento, sem instrução, muito pelo contrário, então esse é assustador", finalizou Müller.

Oito golpes mais comuns

Seja por aplicativos de mensagens, SMS ou maquininha de cartão, o fato é que todo dia surge um golpe digital diferente. Há os mais sofisticados, como o 'Golpe de Presente de Aniversário', no qual são utilizadas máquinas fraudadas para pagamento de entrega, mas também aqueles que são mais simples, como o do telefone. Este é antigo e tem um apelo emocional: os golpistas ligam para as vítimas, se passam por parentes ou amigos e solicitam Pix.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), associação que atua por relações de consumo justas desde 1987, listou os oito golpes mais comuns praticados no Brasil. Para o delegado Delmar Bittencourt, titular do Laboratório de Inteligência Cibernética da Polícia Civil (Ciberlab), a disseminação desses golpes “é facilitada pelo amplo uso de smartphones e pela falta de conscientização sobre segurança digital entre a população.” A falta de educação digital, aliás, é o principal desafio para conter esse tipo de crime. Veja aqui os 8 golpes mais comuns praticados por bandidos. 

Leia mais

Imagem - Gol lança campanha com passagens a partir de R$ 91 no Brasil e R$ 901 para o exterior

Gol lança campanha com passagens a partir de R$ 91 no Brasil e R$ 901 para o exterior

Imagem - Acidente com romeiros deixa motorista em estado grave no oeste da Bahia

Acidente com romeiros deixa motorista em estado grave no oeste da Bahia

Imagem - CNH sem autoescola: saiba quanto vai custar obter a Carteira de Habilitação com nova lei

CNH sem autoescola: saiba quanto vai custar obter a Carteira de Habilitação com nova lei

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento

Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento
Imagem - Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil