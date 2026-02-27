Acesse sua conta
Explosão em prédio: diretor da Codesal aponta risco de colapso da estrutura; situação é considerada 'muito grave'

Adriano Silveira acrescentou que equipes do órgão só conseguirão entrar após o encerramento do trabalho do Corpo de Bombeiros

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 19:00

Equipes do Corpo de Bombeiros e Codesal no local da exposão
Equipes do Corpo de Bombeiros e Codesal no local da exposão Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Adriano Silveira, detalhou que há indícios de colapso em parte da estrutura do prédio onde aconteceu uma explosão nesta sexta-feira (27). Equipes do órgão estão no local para acompanhar a ocorrência e aguardam a conclusão do trabalho do Corpo de Bombeiros para iniciar a vistoria técnica na edificação atingida.

“Pelo que já é possível observar externamente, percebemos indícios de colapso em parte da estrutura, o que é algo muito grave. No entanto, faremos uma análise mais completa, delicada e aprofundada para definir as medidas necessárias. Essa avaliação será realizada não apenas pela Codesal, mas também pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que irá apurar as causas do incêndio e emitir um relatório técnico. A vistoria interna só poderá ser feita após o cenário estar totalmente controlado”, informou.

A entrada da equipe no prédio ainda não ocorreu por questões de segurança. Assim que foi informada sobre o ocorrido, a Codesal deslocou ao local uma equipe composta por engenheiros e arquitetos para realizar a análise estrutural do imóvel.

Vítimas

Ao todo, 16 pessoas foram atendidas no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), entre elas estavam profissionais do Corpo de Bombeiros. Uma parte foi liberada após o atendimento e outra foi encaminhada para unidades de saúde. Três deles foram levados para o Hospital Municipal de Salvador.

Sete viaturas do Samu participaram da ocorrência, com cerca de 20 profissionais envolvidos na operação. "Ainda deixaremos uma ambulância no local, porque as equipes que permanecem na área podem precisar de assistência até a liberação final”, disse Ivan Paiva, gerente executivo do Samu.

Tags:

