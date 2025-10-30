OPORTUNIDADE

Feirão ‘Minha Casa Minha Vida’ tem mais de 3 mil imóveis com parcelas a partir de R$ 399

Evento ocorre no Shopping da Bahia, entre os dias 7 e 9 de novembro

Yan Inácio

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 16:54

Imóveis do feirão terão condições especiais de compra Crédito: Divulgação

A 2ª edição do Feirão ‘Minha Casa Minha Vida’ acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, das 9h às 22h, no Shopping da Bahia. O evento reúne diversas construtoras e disponibiliza condições de financiamento e parcelas para mais de 3 imóveis a partir de R$399.

Até às 22h, as famílias poderão conhecer as novas condições do financiamento habitacional, com benefícios como: taxas reduzidas; subsídios de até R$ 55 mil; entrada facilitada com uso do FGTS; aprovação de crédito na hora e simulações personalizadas com correspondentes oficiais.

Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida' 1 de 9

As soluções habitacionais estão distribuídas em regiões como Avenida Paralela, Itapuã e região, Piatã, Mussurunga, Pirajá, Pau da Lima, Cajazeiras, Paralela, Sussuarana, São Rafael, além de Lauro de Freitas e Camaçari. Os imóveis oferecidos serão casas e apartamentos com 1 e 2 quartos, varanda, suíte e lazer completo em condomínios acessíveis.

O programa disponibiliza apartamentos, casas e lotes, todos integralmente pelo Minha Casa Minha Vida. Recebendo seis grandes construtoras do Brasil no segmento econômico, o Feirão retorna à parceria com a Tenda, MRV, Sertenge, Direcional, Pejota, além da construtora Santana – estreante da edição.

Aprovado o financiamento, os clientes já saem com tudo documentado, aguardando somente a entrega das chaves e com parcelas que cabem no bolso. O destaque da edição está para uma ação exclusiva da Tenda. Durante o Feirão, quem adquirir um imóvel da construtora concorre a um segundo apartamento, sem custo adicional, oferecendo uma oportunidade única de investimento ou moradia extra. A ação visa facilitar o acesso à casa própria, ampliando o leque de opções para os compradores.