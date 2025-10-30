Feirão ‘Minha Casa Minha Vida’ tem mais de 3 mil imóveis com parcelas a partir de R$ 399

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 16:54
A 2ª edição do Feirão ‘Minha Casa Minha Vida’ acontece entre os dias 7 e 9 de novembro, das 9h às 22h, no Shopping da Bahia. O evento reúne diversas construtoras e disponibiliza condições de financiamento e parcelas para mais de 3 imóveis a partir de R$399.
Até às 22h, as famílias poderão conhecer as novas condições do financiamento habitacional, com benefícios como: taxas reduzidas; subsídios de até R$ 55 mil; entrada facilitada com uso do FGTS; aprovação de crédito na hora e simulações personalizadas com correspondentes oficiais.
Veja o passo a passo de como se inscrever no programa 'Minha Casa, Minha Vida'
As soluções habitacionais estão distribuídas em regiões como Avenida Paralela, Itapuã e região, Piatã, Mussurunga, Pirajá, Pau da Lima, Cajazeiras, Paralela, Sussuarana, São Rafael, além de Lauro de Freitas e Camaçari. Os imóveis oferecidos serão casas e apartamentos com 1 e 2 quartos, varanda, suíte e lazer completo em condomínios acessíveis.
O programa disponibiliza apartamentos, casas e lotes, todos integralmente pelo Minha Casa Minha Vida. Recebendo seis grandes construtoras do Brasil no segmento econômico, o Feirão retorna à parceria com a Tenda, MRV, Sertenge, Direcional, Pejota, além da construtora Santana – estreante da edição.
Aprovado o financiamento, os clientes já saem com tudo documentado, aguardando somente a entrega das chaves e com parcelas que cabem no bolso. O destaque da edição está para uma ação exclusiva da Tenda. Durante o Feirão, quem adquirir um imóvel da construtora concorre a um segundo apartamento, sem custo adicional, oferecendo uma oportunidade única de investimento ou moradia extra. A ação visa facilitar o acesso à casa própria, ampliando o leque de opções para os compradores.
Segundo o idealizador do Feirão e diretor da imobiliária A&F POP, Anderson Ferreira, a iniciativa representa um marco importante para o mercado imobiliário em Salvador e na região Metropolitana. “O Feirão ‘Minha Casa Minha Vida’ retorna em grande estilo com sua segunda edição de 2025, consolidando-se como o maior evento imobiliário popular de Salvador. Todos os imóveis disponíveis no evento podem ser financiados pela Caixa, seguindo as diretrizes do programa habitacional do Governo”, assegura.