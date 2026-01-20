Acesse sua conta
Funceb oferece 93 bolsas gratuitas por sorteio online para Cursos Livres 2026; saiba como participar

Cada curso ofertará três bolsas, destinadas à comunidade local

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10:50

Aula de dança na Funceb
Aula de dança na Funceb Crédito: Lucas Malkut/Divulgação

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), por meio do Centro de Formação em Artes (CFA), realizará o sorteio online de 93 bolsas gratuitas para os Cursos Livres da Escola de Dança 2026. Cada curso ofertará três bolsas, destinadas à comunidade local e concedidas exclusivamente por sorteio público online, através do link.

A iniciativa faz parte da programação de 31 cursos selecionados, com aulas previstas entre 28 de fevereiro e 11 de dezembro. As aulas ocorrerão de segunda a quinta-feira, em dois horários noturnos, das 18h30 às 19h30 e das 19h40 às 20h40, com modalidades intercaladas entre diferentes docentes. As aulas de sexta-feira terão duração de duas horas, das 18h30 às 20h30.

Para participar do sorteio, é necessário realizar a pré-inscrição online, entre os dias 19 de janeiro e 26 de janeiro de 2026, até às 23h59. A etapa tem caráter exclusivamente cadastral e tem como finalidade coletar os dados das pessoas interessadas para a realização do sorteio.

O sorteio online será realizado no dia 28 de janeiro de 2026, com acompanhamento de uma comissão de validação composta por duas pessoas servidoras do Centro de Formação em Artes e duas pessoas selecionadas no Processo Seletivo dos Cursos de Férias 2026, assegurando transparência e lisura ao processo. O resultado será divulgado no site da Funceb no dia 29 de janeiro de 2026.

As pessoas contempladas terão direito a apenas uma bolsa, entre todos os cursos ofertados, e não haverá lista de suplentes. A manutenção do benefício estará condicionada à frequência mínima, sendo cancelada a bolsa em caso de 50% de faltas no mês.

Para quem optar pelas aulas pagas, o investimento é de R$ 150 mensais ou R$ 40 por aula avulsa, com pagamento direto a cada docente.

Tags:

Dança Cursos

