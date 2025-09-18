SALVADOR

Homem morre após se afogar em praia do Rio Vermelho

Um segunda pessoa também se afogou e foi conduzida para o hospital

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 21:24

Vítima foi retirada do mar na noite desta quinta-feira (18) Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem morreu, na noite desta quinta-feira (18), após se afogar em uma praia do Rio Vermelho, em Salvador. Uma segunda pessoa também se afogou, mas foi encaminhada para um hospital ainda com vida.

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Salvador (SMS), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado após as duas pessoas terem sido resgatadas da Praia de Santana. As duas vítimas foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros e retiradas do mar.

Uma delas foi regulada para atendimento em unidade de saúde. A segunda vítima, no entanto, não resistiu e faleceu no local, apesar ter recebido os primeiros socorros.

Afogamentos

Esta é a quarta vítima fatal em decorrência de afogamento registrada na capital baiana em setembro. Ainda nesta quinta, foi encontrado o corpo do jovem Yuri Machado Rocha, de 27 anos. Ele estava desaparecido desde o último domingo (14), quando foi visto na praia de Boa Viagem, após sair de uma festa. O corpo do jovem foi localizado na Ilha de Itaparica e reconhecido por familiares.

Na manhã da quarta-feira (17), um homem de 50 anos, que não foi formalmente identificado, morreu após se afogar na Praia da Paciência, também no Rio Vermelho.

No dia 9 de setembro, o corpo de Lucas Santana, de 18 anos, foi encontrado na praia de Amaralina. Lucas estava nadando com o irmão, Luan, quando foi levado pela correnteza.

Leia mais Saiba quais os trechos que registram mais afogamentos em Salvador

Pontos de risco

A praia de Amaralina, local em que foi encontrado o corpo do jovem Lucas Santana, é uma das sete praias de Salvador em que o Corpo de Bombeiros se mantém em aleta com maior frequência. Junto com as praias do Farol e Porto da Barra, Buracão, Ondina, Paciência, Amaralina integra a lista de pontos com maior incidência de afogamentos na orla de Salvador.

O major do Corpo de Bombeiros André Matos explica que como característica comum, essas regiões possuem correntes de retorno, são praias de tombo, isto é, possuem trechos de mudança abrupta de profundidade, ou combinam fatores para além do clima como grande volume de pessoas e consumo intenso de bebidas alcoólicas pelos visitantes.

"Nesse período em que se finaliza o inverno e começa a primavera é o momento em que temos mais tempestades oceânicas. Elas chegam ao litoral carregando muita energia nas zonas e quanto mais energia chega no litoral, maior é o retorno do fluxo de água", alerta o major.

O profissional elenca seis pontos de atenção para evitar afogamentos, sendo eles:

- Manter atenção redobrada com crianças no mar. A recomendação é ter a distancia de segurança de apenas um braço;

- Evitar o uso de bebida alcoólica em ambientes de praias, para evitar exposição a riscos;

- Manter-se distante de embarcações;

- Não utilizar equipamentos, como boias, sem certificados de flutuabilidade;

- Evitar a utilização de colchões infláveis para brincadeiras, visto que a pessoa pode ser deslocada para uma zona mais funda;

- Evitar locais em que as ondas não quebram com muita força.