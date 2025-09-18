Idosa agride passageiro em micro-ônibus na Avenida San Martin

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:46
Uma idosa foi contida por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador após agredir um passageiro dentro de um micro-ônibus na Avenida General San Martin, na manhã de quarta-feira (17). Segundo o motorista do veículo, a mulher portava um estilete e uma faca de serra. O passageiro agredido deixou o local antes da intervenção da GCM.
"Os GCMs tentaram negociar com a idosa, que se recusava a descer do veículo. Ela alegava pertencer ao grupo da terceira idade e ser mulher, dificultando a abordagem. Com o apoio de uma viatura da Área S4, que contava com uma agente feminina, a situação foi controlada. A idosa entregou as armas brancas, e a área foi isolada", diz trecho da nota da Guarda Municipal.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, após avaliação, encaminhou a senhora para internação no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, localizado no bairro de Narandiba.