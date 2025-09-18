Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosa agride passageiro em micro-ônibus na Avenida San Martin

Mulher portava um estilete e uma faca de serra

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:46

Idosa foi contida pela Guarda Municipal
Idosa foi contida pela Guarda Municipal Crédito: GCM/Divulgação

Uma idosa foi contida por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador após agredir um passageiro dentro de um micro-ônibus na Avenida General San Martin, na manhã de quarta-feira (17). Segundo o motorista do veículo, a mulher portava um  estilete e uma faca de serra. O passageiro agredido deixou o local antes da intervenção da GCM. 

"Os GCMs tentaram negociar com a idosa, que se recusava a descer do veículo. Ela alegava pertencer ao grupo da terceira idade e ser mulher, dificultando a abordagem. Com o apoio de uma viatura da Área S4, que contava com uma agente feminina, a situação foi controlada. A idosa entregou as armas brancas, e a área foi isolada", diz trecho da nota da Guarda Municipal. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, após avaliação, encaminhou a senhora para internação no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, localizado no bairro de Narandiba.

Leia mais

Imagem - Simm oferece 460 vagas com salários de até R$ 3,2 mil para esta quinta-feira (18)

Simm oferece 460 vagas com salários de até R$ 3,2 mil para esta quinta-feira (18)

Imagem - Prefeito anuncia prazo de entrega do viaduto do Shopping da Bahia; confira

Prefeito anuncia prazo de entrega do viaduto do Shopping da Bahia; confira

Imagem - Novo viaduto deve reduzir tempo de deslocamento na Rótula do Abacaxi

Novo viaduto deve reduzir tempo de deslocamento na Rótula do Abacaxi

Mais recentes

Imagem - Delivery de drogas: suspeitos são presos com 1,8 mil porções de maconha em avenida de Salvador

Delivery de drogas: suspeitos são presos com 1,8 mil porções de maconha em avenida de Salvador
Imagem - Obras da Ponte Salvador-Itaparica ganham cronograma oficial; saiba quando vão começar

Obras da Ponte Salvador-Itaparica ganham cronograma oficial; saiba quando vão começar
Imagem - Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública

Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública

MAIS LIDAS

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
01

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana
03

Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana

Imagem - Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”
04

Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”