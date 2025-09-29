Acesse sua conta
Idoso é encontrado morto na Ilha de Maré depois de sair para pescar em Salvador

Benedito de Castro Brito, 67 anos, apareceu na região da Praia das Neves

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:02

Idoso e barco foram encontrados perto da Praia das Neves
Idoso e barco foram encontrados na Ilha de Maré Crédito: Reprodução

Um idoso identificado como Benedito de Castro Brito, de 67 anos, foi encontrado morto no mar da Ilha de Maré na tarde de domingo (28) após desaparecer na última sexta-feira (26), quando saiu para pescar no bairro da Ribeira, onde trabalhava. Segundo a Marinha, ele foi localizado a dois quilômetros da Praia das Neves.

Um dia antes o barco de Benedito tinha sido encontrado na mesma região. Depois qu o corpo foi retirado do mar, foi levado por militares do Corpo de Bombeiros para Passé, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O corpo ainda vai passar por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

As buscas pelo idoso tiveram apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (GRAER). Ainda não se sabe como Benedito caiu no mar e não conseguiu retornar para a sua embarcação. Não há também detalhes sobre o velório e o sepultamento do idoso após ele ter sido encontrado sem vida.

