Idoso é encontrado morto na Ilha de Maré depois de sair para pescar em Salvador

Wendel de Novais
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:02
Um idoso identificado como Benedito de Castro Brito, de 67 anos, foi encontrado morto no mar da Ilha de Maré na tarde de domingo (28) após desaparecer na última sexta-feira (26), quando saiu para pescar no bairro da Ribeira, onde trabalhava. Segundo a Marinha, ele foi localizado a dois quilômetros da Praia das Neves.
Um dia antes o barco de Benedito tinha sido encontrado na mesma região. Depois qu o corpo foi retirado do mar, foi levado por militares do Corpo de Bombeiros para Passé, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O corpo ainda vai passar por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Idoso e barco foram encontrados perto da Praia das Neves
As buscas pelo idoso tiveram apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (GRAER). Ainda não se sabe como Benedito caiu no mar e não conseguiu retornar para a sua embarcação. Não há também detalhes sobre o velório e o sepultamento do idoso após ele ter sido encontrado sem vida.