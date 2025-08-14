Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Justiça ordena soltura de Nanan Premiações e investigados em esquema de rifas e lavagem de dinheiro

Além de José Roberto Santo, Gabriela da Silva Vale e Ramhon Dias, outras 25 pessoas tiveram a prisão revogada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:27

Rahmon Dias e Nanam Premiações (Jose Roberto)
Rahmon Dias e Nanam Premiações (Jose Roberto) Crédito: Reprodução

O rifeiro José Roberto Santos, conhecido como Nanan Premiações, a sua esposa, Gabriela da Silva Vale, e o influenciador digital Ramhon Dias, investigados por suspeita de integrar um esquema de manipulação de resultados de rifas para uma organização criminosa, tiveram a prisão revogada pela Justiça baiana nesta quarta-feira (13). Além deles, outras 25 pessoas tiveram a prisão revogada.

De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, a decisão do juiz Valdir Viana Ribeiro Jr., da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Salvador, partiu do entendimento que houve excesso de prazo das prisões preventivas. 

Nanam, Gabriela e Ramhon foram presos no dia 9 de abril deste ano, em um condomínio de luxo, na Estrada do Coco, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), durante a segunda fase da Operação Falsas Promessas. Outros suspeitos foram presos ainda em 2024. Eles são investigados por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de rifas ilegais.

As investigações apontam que Nanam e Gabriela lideram o grupo criminoso, que utilizava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. Empresas de fachada e pessoas interpostas eram utilizadas para ocultar a origem dos valores ilícitos.

Em nota emitida em abril, época da prisão, a defesa de Nanam afirmou que os sorteios realizados pelo investigado cumprem todas as exigências legais para serem realizadas. "É importante frisar que todas as atividades realizadas pelo Sr. José Roberto 'Nanan' especialmente no que se refere aos sorteios promovidos pela 'Nanan Premiações', estão plenamente regulamentadas e de acordo com as exigências legais, com o devido acompanhamento e fiscalização dos órgãos competentes – Autorização LOTEP 0335/2025. Por fim, a Defesa de "Nanan" confia na sua inocência e apresentará toda documentação pertinente, colaborando com o processo e com as autoridades, esperando que o Devido Processo Legal seja respeitado, sem a espetacularização e de maneira justa."

Leia mais

Imagem - Influenciadores Nanam Premiações e Ramhon Dias são presos em operação contra lavagem de dinheiro; suspeito é morto

Influenciadores Nanam Premiações e Ramhon Dias são presos em operação contra lavagem de dinheiro; suspeito é morto

Imagem - Carro de luxo apreendido com rifeiro baiano vai a leilão com lance inicial de mais de R$ 3 milhões

Carro de luxo apreendido com rifeiro baiano vai a leilão com lance inicial de mais de R$ 3 milhões

Imagem - Saiba quem são os influenciadores e humorista presos em operação contra rifeiros em Salvador

Saiba quem são os influenciadores e humorista presos em operação contra rifeiros em Salvador

Ainda de acordo com a TV Bahia, 37 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e promoção de jogos de azar.

Mais recentes

Imagem - Almacen Pepe avisa clientes sobre pedido de recuperação judicial

Almacen Pepe avisa clientes sobre pedido de recuperação judicial
Imagem - Beatificação de agricultora que pode se tornar segunda santa baiana avança nesta sexta

Beatificação de agricultora que pode se tornar segunda santa baiana avança nesta sexta
Imagem - Estudantes baianos criam plataforma que ajuda jovens a escolher  profissão

Estudantes baianos criam plataforma que ajuda jovens a escolher  profissão

MAIS LIDAS

Imagem - Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil
01

Banco leiloa 122 imóveis com lances iniciais a partir de R$ 26 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
03

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador
04

Advogado de Hytalo Santos revela por que abandonou a defesa do influenciador