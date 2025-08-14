OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS

Justiça ordena soltura de Nanan Premiações e investigados em esquema de rifas e lavagem de dinheiro

Além de José Roberto Santo, Gabriela da Silva Vale e Ramhon Dias, outras 25 pessoas tiveram a prisão revogada

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 21:27

Rahmon Dias e Nanam Premiações (Jose Roberto) Crédito: Reprodução

O rifeiro José Roberto Santos, conhecido como Nanan Premiações, a sua esposa, Gabriela da Silva Vale, e o influenciador digital Ramhon Dias, investigados por suspeita de integrar um esquema de manipulação de resultados de rifas para uma organização criminosa, tiveram a prisão revogada pela Justiça baiana nesta quarta-feira (13). Além deles, outras 25 pessoas tiveram a prisão revogada.

De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, a decisão do juiz Valdir Viana Ribeiro Jr., da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Salvador, partiu do entendimento que houve excesso de prazo das prisões preventivas.

Nanam, Gabriela e Ramhon foram presos no dia 9 de abril deste ano, em um condomínio de luxo, na Estrada do Coco, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), durante a segunda fase da Operação Falsas Promessas. Outros suspeitos foram presos ainda em 2024. Eles são investigados por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de rifas ilegais.

As investigações apontam que Nanam e Gabriela lideram o grupo criminoso, que utilizava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. Empresas de fachada e pessoas interpostas eram utilizadas para ocultar a origem dos valores ilícitos.

Em nota emitida em abril, época da prisão, a defesa de Nanam afirmou que os sorteios realizados pelo investigado cumprem todas as exigências legais para serem realizadas. "É importante frisar que todas as atividades realizadas pelo Sr. José Roberto 'Nanan' especialmente no que se refere aos sorteios promovidos pela 'Nanan Premiações', estão plenamente regulamentadas e de acordo com as exigências legais, com o devido acompanhamento e fiscalização dos órgãos competentes – Autorização LOTEP 0335/2025. Por fim, a Defesa de "Nanan" confia na sua inocência e apresentará toda documentação pertinente, colaborando com o processo e com as autoridades, esperando que o Devido Processo Legal seja respeitado, sem a espetacularização e de maneira justa."