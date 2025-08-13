Acesse sua conta
Missa campal e show de Fafá de Belém encerram celebrações por Santa Dulce

13 de agosto é o dia de Santa Dulce dos Pobres

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:22

IMagem de Santa Dulce
IMagem de Santa Dulce Crédito: Divulgação/ Osid

A capital baiana vive um dia especial nesta quarta-feira, 13 de agosto, com homenagem a Santa Dulce dos Pobres. A data marca a entrada da religiosa na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, quando passou a se chamar Irmã Dulce, motivo pelo qual o Vaticano escolheu este dia para celebrar a primeira santa nascida no Brasil.

Natural de Salvador, Irmã Dulce ficou conhecida por sua dedicação aos pobres e enfermos. A programação em sua homenagem começou no dia 1º de agosto e se encerra nesta quarta com uma série de atividades no Santuário.

Procissão em memória à Irmã Dulce

Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO
1 de 10
Procissão em memória à Irmã Dulce por Marina Silva / CORREIO

Ao longo do dia, missas estão sendo celebradas, e os destaques da programação incluem um show do padre Antônio Maria às 16h, seguido de missa campal presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha. Às 19h, a Procissão Luminosa sai da Praça Irmã Dulce em direção à Colina Sagrada, finalizando com a bênção do Santuário. Um show da cantora Fafá de Belém, às 21h, encerra as comemorações.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • Alvorada Festiva: 5h30
  • Missas: 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h e 14h
  • Quermesse: 15h, na Praça Irmã Dulce
  • Apresentação do Padre Antônio Maria: 16h
  • Missa Campal: 17h, na Praça Irmã Dulce, presidida pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha
  • Procissão Luminosa: após a missa campal, por volta das 19h, com saída do Santuário Santa Dulce dos Pobres (seguida do encerramento do dia festivo com a bênção do Santíssimo Sacramento)
  • Show de Fafá de Belém, 21h

Santa Dulce dos Pobres foi canonizada pelo Papa Francisco em 13 de outubro de 2019. 

