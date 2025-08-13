Missa campal e show de Fafá de Belém encerram celebrações por Santa Dulce

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 09:22
A capital baiana vive um dia especial nesta quarta-feira, 13 de agosto, com homenagem a Santa Dulce dos Pobres. A data marca a entrada da religiosa na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, quando passou a se chamar Irmã Dulce, motivo pelo qual o Vaticano escolheu este dia para celebrar a primeira santa nascida no Brasil.
Natural de Salvador, Irmã Dulce ficou conhecida por sua dedicação aos pobres e enfermos. A programação em sua homenagem começou no dia 1º de agosto e se encerra nesta quarta com uma série de atividades no Santuário.
Procissão em memória à Irmã Dulce
Ao longo do dia, missas estão sendo celebradas, e os destaques da programação incluem um show do padre Antônio Maria às 16h, seguido de missa campal presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha. Às 19h, a Procissão Luminosa sai da Praça Irmã Dulce em direção à Colina Sagrada, finalizando com a bênção do Santuário. Um show da cantora Fafá de Belém, às 21h, encerra as comemorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Santa Dulce dos Pobres foi canonizada pelo Papa Francisco em 13 de outubro de 2019.