Missa de sétimo dia de Alan Sanches é celebrada em Salvador: 'Sonho dele agora vive em mim'

Carol Neves
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:52
A missa de sétimo dia em memória do médico e deputado estadual Alan Sanches é realizada nesta sexta-feira (23), na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, em Salvador. A celebração acontece em um local simbólico: a igreja foi um dos últimos espaços visitados por ele, no dia do Senhor do Bonfim.
Antes da cerimônia, uma das falas mais marcantes foi a do filho, Duda Sanches, que emocionou os presentes ao lembrar da dimensão humana do pai e do impacto que ele teve na vida de tantas pessoas. “No meu dia a dia, com ele vivo, em todos os cantos alguém já tinha sido atendido por ele, já tinha curado alguém, ajudado alguém”, disse. Em seguida, reforçou o compromisso de dar continuidade ao legado deixado por Alan Sanches: “Posso garantir que o sonho dele agora vive em mim e não vou deixar o legado dele morrer de jeito nenhum”.
Natural de Salvador, Alan Sanches construiu uma trajetória reconhecida tanto na medicina quanto na política baiana. Formado em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, com especialização em ortopedia, atuou de forma constante no atendimento a comunidades populares da capital, conciliando conhecimento técnico com sensibilidade social.
Na vida pública, iniciou a carreira como vereador de Salvador em 2004, sendo reeleito em 2008 e chegando a presidir a Câmara Municipal. Em 2011, assumiu o primeiro mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia. Ele exercia o quarto mandato quando morreu, aos 58 anos, em janeiro de 2026. Ao longo da atuação parlamentar, integrou comissões como Saúde, Educação, Finanças e Meio Ambiente, além de ocupar posições de liderança no Legislativo estadual.
A celebração religiosa reúne familiares, amigos, lideranças políticas e pessoas que acompanharam de perto a trajetória de Alan Sanches, marcada pelo compromisso com a saúde pública, a educação e o desenvolvimento social.