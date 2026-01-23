LUTO

Missa de sétimo dia de Alan Sanches é celebrada em Salvador: 'Sonho dele agora vive em mim'

Filho destacou legado do pai durante a celebração

Carol Neves

23 de janeiro de 2026

Alan Sanches (União Brasil) Crédito: AscomALBA/AgênciaALBA

A missa de sétimo dia em memória do médico e deputado estadual Alan Sanches é realizada nesta sexta-feira (23), na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, em Salvador. A celebração acontece em um local simbólico: a igreja foi um dos últimos espaços visitados por ele, no dia do Senhor do Bonfim.

Antes da cerimônia, uma das falas mais marcantes foi a do filho, Duda Sanches, que emocionou os presentes ao lembrar da dimensão humana do pai e do impacto que ele teve na vida de tantas pessoas. “No meu dia a dia, com ele vivo, em todos os cantos alguém já tinha sido atendido por ele, já tinha curado alguém, ajudado alguém”, disse. Em seguida, reforçou o compromisso de dar continuidade ao legado deixado por Alan Sanches: “Posso garantir que o sonho dele agora vive em mim e não vou deixar o legado dele morrer de jeito nenhum”.

Natural de Salvador, Alan Sanches construiu uma trajetória reconhecida tanto na medicina quanto na política baiana. Formado em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, com especialização em ortopedia, atuou de forma constante no atendimento a comunidades populares da capital, conciliando conhecimento técnico com sensibilidade social.

Na vida pública, iniciou a carreira como vereador de Salvador em 2004, sendo reeleito em 2008 e chegando a presidir a Câmara Municipal. Em 2011, assumiu o primeiro mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia. Ele exercia o quarto mandato quando morreu, aos 58 anos, em janeiro de 2026. Ao longo da atuação parlamentar, integrou comissões como Saúde, Educação, Finanças e Meio Ambiente, além de ocupar posições de liderança no Legislativo estadual.