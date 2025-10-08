SORTE GRANDE

Morador de Salvador fatura R$ 70 mil na Mega-Sena: confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (7)

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:03

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Um morador de Salvador acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de terça-feira (7), e faturou R$ 70 mil. O jogo é individual e foi realizado em canal eletrônico.

O resultado do concurso 2924 foi: 10, 19, 30, 40, 48 e 54.

Uma aposta de Nova Lima (MG) acertou todas as dezenas e ganhou R$17.924.306,88. Ao todo, 24 apostas ganharam a quina - cujo valor médio é de R$ 70.623,98 - e mais de 2 mil pessoas acertaram a quadra, com R$ 1,3 mil.