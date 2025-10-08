Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morador de Salvador fatura R$ 70 mil na Mega-Sena: confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (7)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:03

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Um morador de Salvador acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de terça-feira (7), e faturou R$ 70 mil. O jogo é individual e foi realizado em canal eletrônico. 

O resultado do concurso 2924 foi: 10, 19, 30, 40, 48 e 54. 

Uma aposta de Nova Lima (MG) acertou todas as dezenas e ganhou R$17.924.306,88. Ao todo, 24 apostas ganharam a quina - cujo valor médio é de R$ 70.623,98 - e mais de 2 mil pessoas acertaram a quadra, com R$ 1,3 mil. 

O próximo sorteio será na quinta-feira (9), com prêmio estimado em R$ 21 milhões. 

Leia mais

Imagem - Mais de 650 garrafas com bebidas alcoólicas são apreendidas em Salvador

Mais de 650 garrafas com bebidas alcoólicas são apreendidas em Salvador

Imagem - Ônibus com passageiros sofre pane e pega fogo no bairro do Uruguai

Ônibus com passageiros sofre pane e pega fogo no bairro do Uruguai

Imagem - Emprego: Salvador tem 516 vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta quarta (8)

Emprego: Salvador tem 516 vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta quarta (8)

Mais recentes

Imagem - Assembleia faz sessão especial em homenagem a Norberto Odebrecht e aos 80 anos do Grupo Novonor

Assembleia faz sessão especial em homenagem a Norberto Odebrecht e aos 80 anos do Grupo Novonor
Imagem - Salvamar alerta banhistas para mar agitado em Salvador

Salvamar alerta banhistas para mar agitado em Salvador
Imagem - Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

MAIS LIDAS

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
01

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia

Imagem - Anjo da guarda: 4 signos precisarão criar coragem para romper laços e encarar feridas nesta quarta (8)
02

Anjo da guarda: 4 signos precisarão criar coragem para romper laços e encarar feridas nesta quarta (8)

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
03

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir
04

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir