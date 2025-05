CRIME

Mulheres são presas ao tentar entrar em presídio com documentos falsos

Elas iriam visitar os companheiros

Três mulheres foram presas nesta quinta-feira (15) ao tentar entrar com documentos falsos na Penitenciária Lemos Brito, em Salvador. Segundo a polícia, elas apresentaram documentos com selos de cartório falsos. As mulheres iriam visitar os companheiros, que estão detidos. >