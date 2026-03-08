FÉ E DEVOÇÃO

Multidão de 300 mil pessoas toma ruas de Salvador na tradicional Caminhada Penitencial

Evento aconteceu na manhã deste domingo (8)

Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2026 às 19:56

Caminhada Penitencial da Arquidiocese de São Salvador da Bahia Crédito: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvador

Milhares de fiéis foram cedo ao bairro do Comércio, neste domingo (8), para participar tradicional Caminhada Penitencial da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. O evento reuniu cerca de 300 mil pessoas que percorreram aproximadamente 8 quilômetros até a Colina Sagrada, em uma das maiores expressões públicas de religiosidade da capital baiana.

A programação começou bem cedo, às 6h, na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, com a oração do Terço. Em seguida, às 6h30, foi celebrada a Santa Missa presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. Ao fim da missa, teve início a caminhada.

Missa antes da Caminhada Penitencial Crédito: Monique Bastos / Arquidiocese de Salvador

O prefeito Bruno Reis também participou do evento. Ele destacou que, neste ano, o evento coincidiu com o Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março. “Neste dia de Caminhada Penitencial, também estamos aqui para render todas as nossas homenagens às mulheres. Hoje, por exemplo, o evangelho trouxe a passagem da Bíblia em que uma samaritana teve a oportunidade de estar com Jesus Cristo e dele conhecer a ‘água viva’, que sacia verdadeiramente a sede espiritual. Portanto, hoje estamos aqui para celebrar a peregrinação de Nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício por todos nós, mas também para celebrar e refletir no Dia Internacional da Mulher”, disse.

Prefeito Bruno Reis participou da Caminhada Penitencial Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Peregrinação

Como parte da programação, fiéis também rezaram o terço, às 6h30, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Lobato, e participaram de uma missa, às 7h, presidida pelo bispo auxiliar Dom Gilvan Pereira Rodrigues.

Já no Largo dos Mares, na Paróquia Nossa Senhora dos Mares, o terço foi rezado às 7h, seguido da missa às 7h30, presidida pelo bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Galrão.

Os grupos também seguiram em caminhada e todos se encontraram no Largo dos Mares, onde seguiram juntos até a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim. Ao longo do trajeto, seis trios elétricos conduziram momentos de oração e cânticos.

Duas grandes cruzes foram carregadas pelos fiéis. Uma delas, com 3,5 metros de largura e 5 metros de altura, saiu da Conceição da Praia e seguiu até o Bonfim. Outra, com 3 metros de largura e 6 metros de altura, partiu do Lobato e foi levada até o Largo dos Mares, onde permaneceu.

A mobilização também alcançou as ilhas da Baía de Todos-os-Santos. Em Itaparica, os fiéis da Forania 10 participaram de uma programação semelhante, iniciada com o terço às 6h30 e missa às 7h na Paróquia Santíssimo Sacramento, presidida pelo bispo auxiliar Dom Gabriel dos Santos Filho. Após a celebração, os participantes caminharam até a Igreja Nossa Senhora das Candeias, em Amoreiras.