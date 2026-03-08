Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Multidão de 300 mil pessoas toma ruas de Salvador na tradicional Caminhada Penitencial

Evento aconteceu na manhã deste domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 8 de março de 2026 às 19:56

Caminhada Penitencial da Arquidiocese de São Salvador da Bahia
Caminhada Penitencial da Arquidiocese de São Salvador da Bahia Crédito: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvador

Milhares de fiéis foram cedo ao bairro do Comércio, neste domingo (8), para participar tradicional Caminhada Penitencial da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. O evento reuniu cerca de 300 mil pessoas que percorreram aproximadamente 8 quilômetros até a Colina Sagrada, em uma das maiores expressões públicas de religiosidade da capital baiana.

A programação começou bem cedo, às 6h, na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, com a oração do Terço. Em seguida, às 6h30, foi celebrada a Santa Missa presidida pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. Ao fim da missa, teve início a caminhada.

Missa antes da Caminhada Penitencial
Missa antes da Caminhada Penitencial Crédito: Monique Bastos / Arquidiocese de Salvador

O prefeito Bruno Reis também participou do evento. Ele destacou que, neste ano, o evento coincidiu com o Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março. “Neste dia de Caminhada Penitencial, também estamos aqui para render todas as nossas homenagens às mulheres. Hoje, por exemplo, o evangelho trouxe a passagem da Bíblia em que uma samaritana teve a oportunidade de estar com Jesus Cristo e dele conhecer a ‘água viva’, que sacia verdadeiramente a sede espiritual. Portanto, hoje estamos aqui para celebrar a peregrinação de Nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício por todos nós, mas também para celebrar e refletir no Dia Internacional da Mulher”, disse.

Prefeito Bruno Reis participou da Caminhada Penitencial
Prefeito Bruno Reis participou da Caminhada Penitencial Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Peregrinação

Como parte da programação, fiéis também rezaram o terço, às 6h30, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Lobato, e participaram de uma missa, às 7h, presidida pelo bispo auxiliar Dom Gilvan Pereira Rodrigues.

Já no Largo dos Mares, na Paróquia Nossa Senhora dos Mares, o terço foi rezado às 7h, seguido da missa às 7h30, presidida pelo bispo auxiliar Dom Marco Eugênio Galrão.

Os grupos também seguiram em caminhada e todos se encontraram no Largo dos Mares, onde seguiram juntos até a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim. Ao longo do trajeto, seis trios elétricos conduziram momentos de oração e cânticos.

Duas grandes cruzes foram carregadas pelos fiéis. Uma delas, com 3,5 metros de largura e 5 metros de altura, saiu da Conceição da Praia e seguiu até o Bonfim. Outra, com 3 metros de largura e 6 metros de altura, partiu do Lobato e foi levada até o Largo dos Mares, onde permaneceu.

A mobilização também alcançou as ilhas da Baía de Todos-os-Santos. Em Itaparica, os fiéis da Forania 10 participaram de uma programação semelhante, iniciada com o terço às 6h30 e missa às 7h na Paróquia Santíssimo Sacramento, presidida pelo bispo auxiliar Dom Gabriel dos Santos Filho. Após a celebração, os participantes caminharam até a Igreja Nossa Senhora das Candeias, em Amoreiras.

Com mais de quatro décadas de história, a Caminhada Penitencial é um dos momentos mais importantes para os católicos. Durante o percurso, fiéis caminharam descalços ou carregando cruzes, faixas e cartazes com mensagens de fé.

Leia mais

Imagem - Padre da Igreja do Bonfim é o novo vigário-geral da Arquidiocese de São Salvador; veja o que muda

Padre da Igreja do Bonfim é o novo vigário-geral da Arquidiocese de São Salvador; veja o que muda

Imagem - Campanha da Fraternidade 2026: por que a Igreja escolheu o tema moradia digna?

Campanha da Fraternidade 2026: por que a Igreja escolheu o tema moradia digna?

Imagem - Um ano após morte de turista, Igreja de São Francisco segue fechada e em obras

Um ano após morte de turista, Igreja de São Francisco segue fechada e em obras

Tags:

Salvador Bruno Reis Igreja Católica Caminhada Prefeito

Mais recentes

Imagem - Tragédia no interior da Bahia: irmãos de 5 e 13 anos morrem atropelados enquanto andavam de bicicleta

Tragédia no interior da Bahia: irmãos de 5 e 13 anos morrem atropelados enquanto andavam de bicicleta
Imagem - Diretora de escola e duas funcionárias são indiciadas por morte de adolescente vítima de bullying em Ilhéus

Diretora de escola e duas funcionárias são indiciadas por morte de adolescente vítima de bullying em Ilhéus
Imagem - Após morte de adolescente de 14 anos, família denuncia perseguição em escola da Bahia

Após morte de adolescente de 14 anos, família denuncia perseguição em escola da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - No mês em que nos homenageiam, agradeço por ter um filho e não uma filha
01

No mês em que nos homenageiam, agradeço por ter um filho e não uma filha

Imagem - Carlinhos Maia ironiza festa da filha de Simone Mendes: 'Festa de criança, ela serve uma quentinha'
02

Carlinhos Maia ironiza festa da filha de Simone Mendes: 'Festa de criança, ela serve uma quentinha'

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
03

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de março): os signos sentem necessidade de renovação e clareza emocional
04

Cor e número da sorte de hoje (8 de março): os signos sentem necessidade de renovação e clareza emocional