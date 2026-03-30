TEMPORAL

Nível de atenção: veja os bairros onde mais choveu em Salvador

Capital baiana elevou o nível operacional de observação

Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:20

Chuva em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) elevou o nível operacional da capital baiana de observação para atenção devido às fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas horas. De acordo com dados do órgão, no domingo (29), os maiores acumulados foram registrados nos bairros da Liberdade (122,2 mm), Boa Vista de São Caetano (116,8 mm) e Pau Miúdo (109,8 mm).

A mudança foi motivada pelos altos volumes de precipitação registrados em diversos bairros, sob influência de um cavado próximo à costa associado a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

A Codesal também enviou alertas via SMS à população, informando a alteração do nível e reforçando a necessidade de atenção redobrada, especialmente em áreas de risco.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Previsão

A previsão para esta segunda-feira (30) e terça-feira (31) é de continuidade das chuvas, com pancadas intercaladas por períodos de abertura de sol, o que mantém o cenário de alerta para possíveis ocorrências.