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Nível de atenção: veja os bairros onde mais choveu em Salvador

Capital baiana elevou o nível operacional de observação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de março de 2026 às 09:20

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) elevou o nível operacional da capital baiana de observação para atenção devido às fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas horas. De acordo com dados do órgão, no domingo (29), os maiores acumulados foram registrados nos bairros da Liberdade (122,2 mm), Boa Vista de São Caetano (116,8 mm) e Pau Miúdo (109,8 mm).

A mudança foi motivada pelos altos volumes de precipitação registrados em diversos bairros, sob influência de um cavado próximo à costa associado a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

A Codesal também enviou alertas via SMS à população, informando a alteração do nível e reforçando a necessidade de atenção redobrada, especialmente em áreas de risco.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
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Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Previsão

A previsão para esta segunda-feira (30) e terça-feira (31) é de continuidade das chuvas, com pancadas intercaladas por períodos de abertura de sol, o que mantém o cenário de alerta para possíveis ocorrências.

Leia mais

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Tags:

Bahia Salvador

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