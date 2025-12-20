EU TU, IA

O que fazer em Salvador: solidariedade digital, aventura no céu, boteco raiz, livros e jazz

A seleção de hoje vai do gesto solidário mediado pela tecnologia a um salto sobre o litoral, passando por botecos, livros usados e música ocupando a rua com elegância

Flavia Azevedo

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13:19

Paraquedismo em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador do alto

E saltar de paraquedas? Topa? Com mais de 20 anos de atuação no Brasil, a Skydive Bahia oferece saltos duplos acompanhados por instrutores certificados, seguindo protocolos internacionais de segurança. As datas são pré-agendadas, geralmente entre quinta e domingo, sempre no início da manhã. O encontro acontece no terminal executivo do Aeroporto de Salvador, e o pouso é na Praia de Patamares. A experiência é permitida a partir dos 12 anos, os agendamentos são feitos por WhatsApp, e o perfil @skydivebahiaparaquedismo concentra orientações e atualizações. Agora que você já tem as informações, procure a coragem e vá.

Empreste seus olhos

Instalei o Be My Eyes e estou esperando pela primeira chamada. Não, não é um app de “relacionamento”. Criado pelo dinamarquês Hans Jørgen Wiberg, esse aplicativo conecta pessoas com deficiência visual a voluntários dispostos a ajudar, em tempo real, por meio de vídeo e áudio. A dinâmica é simples: alguém aponta a câmera para o que precisa ser “visto” - um rótulo, uma validade, uma carta - e o outro descreve. O Be My Eyes é gratuito, funciona em português e integra uma rede global com milhões de usuários. O cadastro é rápido, feito com nome e e-mail, e o acesso à câmera e ao microfone é indispensável. Não é um programa de lazer no sentido clássico, mas é um jeito de participar do mundo.

Palácio dos Gatos

O Palácio dos Gatos não se explica com pressa. Em funcionamento desde os anos 1940, o boteco do Comércio guarda nas prateleiras mais de 50 cachaças artesanais de infusão própria, com rótulos feitos à mão e combinações que misturam ervas, raízes, frutas e cascas de madeira. O CGC - cravo, gengibre e canela - é o mais conhecido e atende pelo apelido pouco sutil de Levanta Qualquer Defunto, mas há outras misturas. O cheiro de álcool se mistura ao do torresmo que sai da cozinha pequena, enquanto o espaço preserva detalhes originais, como o chapéu com chifres pendurado na parede. Criado por Maria Lourdes, que chegou a cuidar de dezenas de gatos, o bar hoje é mantido por Cid (Cídine Souza), na Rua Conselheiro Saraiva, 148, o antigo Beco dos Cornos. Funciona de segunda a sábado, das 10h às 20h, e segue fiel a si mesmo, como mostra o @palaciodosgatos_.

Sebo João Brandão Crédito: Reprodução

Livros usados, histórias vivas

O Sebo João Brandão é daqueles lugares em que a gente precisa aplicar o clichê de que “o tempo anda diferente”. O acervo reúne títulos novos e antigos, em português e em outros idiomas como inglês, francês, italiano e alemão, mas o maior charme é a presença de João, sempre disposto a contar histórias sobre os livros, sobre o Centro de Salvador, sobre o que mudou e o que permanece. O sebo vende e compra livros usados e fica na Rua Ruy Barbosa, nº 4; quem entra pela Rua Chile encontra a porta do lado esquerdo. O Instagram @sebojoaobrandao ajuda a acompanhar o dia a dia e os achados.

Sofisticação na rua

Desde 2014, o Jazz na Avenida transforma a Simon Bolívar, no Jardim Armação, em palco aberto às sextas-feiras, sempre às 19h. Idealizado pelos franceses Laurent Rivemales e Patrice Deloupy, o projeto nasceu do desejo de levar jazz de qualidade para a rua, sem barreiras formais. Hoje reconhecido como Ponto de Cultura, o evento funciona por contribuição solidária - 1 kg de alimento ou Pix - e reúne músicos experientes, público diverso e uma atmosfera de convivência rara. A proposta é música sofisticada, espaço público ocupado com respeito e encontro como valor central. As informações de serviço estão no @jazznaavenida, mas o essencial é chegar no horário pra conseguir se acomodar.

mande a sua dica!

