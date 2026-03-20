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Polícia Civil faz novas buscas por indícios no caso da morte de Thamiris

Adolescente de 14 anos foi atraída após sair da escola; polícia apura possível “tribunal do crime” e participação de suspeitos ligados ao tráfico

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de março de 2026 às 08:37

Polícia Civil faz buscas por indícios em Itinga no caso da morte de Thamiris
Polícia Civil faz buscas por indícios em Itinga no caso da morte de Thamiris Crédito: PC-BA

Equipes da Polícia Civil da Bahia e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) cumpriram mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (20), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, como parte das investigações sobre a morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos.

As ações ocorreram em três endereços e em um trecho da Rua Antônio das Neves, onde foram realizadas buscas por vestígios biológicos e outros indícios que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

Thamiris dos Santos Pereira foi morta a mando de homem que está preso

Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Área de mata onde o corpo foi encontrado por Reprodução
Davi de Jesus Ferreira, que já estava preso, seria o mandante do crime por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Rodrigo Faria Sena dos Santos teria sido o responsável por atrair Thamiris por Reprodução

A ação é um desdobramento do desaparecimento da adolescente, vista pela última vez no dia 12 de março, após sair da escola no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. Imagens de câmeras de segurança mostram que a jovem deixou o trajeto habitual e seguiu por outro caminho antes de desaparecer. No mesmo dia, a mochila de Thamiris foi encontrada com os pertences, mas sem o celular.

Thamiris dos Santos Pereira desapareceu depois de sair da escola

Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução
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Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desapareceu depois de sair da escola por Reprodução

O corpo foi localizado na quinta-feira (19), em uma área de mata na região do Cassange, já em avançado estado de decomposição. Próximo ao local, estavam a farda escolar e outros objetos dentro de uma sacola plástica. A perícia deve apontar se houve violência sexual e se o crime ocorreu no mesmo local onde o corpo foi encontrado.

Durante as investigações, um homem foi preso suspeito de participação direta no crime. Outro investigado, apontado como possível mandante, já estava preso no sistema prisional por violência doméstica.

Segundo a polícia, a principal linha de investigação aponta que a adolescente pode ter sido vítima de um “tribunal do crime”. A motivação pode estar relacionada à desconfiança de que Thamiris teria denunciado um caso de violência doméstica envolvendo o suspeito preso. A polícia, no entanto, ainda apura se há provas concretas dessa denúncia.

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Tags:

Polícia Investigados Thamiris dos Santos Pereira

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