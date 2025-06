EM SALVADOR

Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal será inaugurado nesta segunda (9)

Unidade foi instalada no Shopping Barra

A Receita Federal vai inaugurar o primeiro dos 25 novos Pontos de Atendimento Virtual (PAVs) nesta segunda-feira (9), às 11h, na unidade da rede de Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra. >

O Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Receita Federal e a Secretaria da Administração do estado da Bahia (Saeb), assinado no dia 7 de fevereiro, aumenta ainda mais a capilaridade do atendimento da Receita Federal, sem a abertura de novas instalações físicas, evitando, inclusive, a necessidade de deslocamento dos cidadãos de municípios que não possuem unidade de atendimento presencial. Fora isso, a instalação dos PAVs na rede SAC facilita ainda mais a vida da população baiana pela possibilidade de acesso, num único local, a serviços prestados por diversos órgãos. >