Por que a areia da praia da Barra está preta? Entenda

Larissa Almeida
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 05:30
Queridinha dos soteropolitanos e turistas, a praia da Barra já está vivenciando dias de verão. Mesmo no meio da semana, já há registros de lotação, pessoas disputando espaço com sombreiros e até o ressurgimento de uma dúvida típica da alta estação sobre a cor da areia – que é mais escura que a de outras praias – presente no trecho após o Farol. Nas últimas semanas, a areia ganhou tons ainda mais acentuados por conta da tempestade que acometeu Salvador no final de outubro e chamou a atenção de banhistas.
O estudante universitário Matheus Duarte, 22 anos, passou pela praia há cerca de duas semanas e notou a coloração mais forte que o comum. “Imagino que seja por descarte incorreto de dejetos, sujeira e até mesmo esgoto”, afirmou ele, que, mesmo chegando a essa conclusão, não abre mão de frequentar a praia. “É ótima para banho, com uma maré mais tranquila e ótima para nadar, diferente de outras praias próximas de onde moro”, justificou.
Quem também pensava se tratar de poluição é a corretora de imóveis Anna Leal, 34, que estava por lá no último domingo (2). “Acredito que seja esse o motivo, porque vejo muitas garrafas, tampinhas, palitos e outras coisas na areia. O Porto é lindo, as pessoas é que não sabem aproveitar”, afirmou.
Areia da Praia da Barra
Apesar de a praia da Barra lidar com o descarte incorreto de resíduos, não é esse o motivo por trás da areia preta à beira-mar. O que ocorre naquela região, inclusive, é um fenômeno natural e bastante comum no litoral brasileiro, especialmente no extremo sul da Bahia, conforme esclarece José Maria Landim, professor titular de Geologia Costeira e Sedimentar da Universidade Federal da Bahia (Ufba).
“Na praia da Barra, próximo ao Cristo e ao Farol, em grande parte há minerais pesados, que têm uma densidade maior do que a areia de coloração normal da praia. A areia comum é composta por um mineral chamado quartzo, enquanto esses minerais pesados têm o dobro da densidade do quartzo. O principal entre eles é a ilmenita, que não é uma poluição, nem traz problemas para a saúde humana”, explica.
É nos pontos com maior presença de pedras na praia da Barra que a faixa de areia costuma ser mais escura. Isso porque o atrito das ondas contra as pedras promove a remoção mecânica desse mineral. No Porto da Barra, por exemplo, é nos trechos mais próximos das pedras que esse fenômeno acontece – daí o fato de a estudante universitária Micaele da Matta, 23, nunca ter notado, mesmo sendo frequentadora assídua.
“Nunca tinha percebido. Estive lá há pouco tempo e onde estava não notei nenhuma diferença na areia. Se tivesse, não ficaria perto, porque iria pensar se tratar de um caso de contaminação devido à poluição e tenho pavor de micose. [Não sabia que tinha essa cor de areia natural aqui], geralmente tem em outros estados e países”, diz.
Além do embate das ondas com as pedras ao longo do tempo, outros fatores, como as condições climáticas, tendem a deixar a cor da areia mais acentuada – a exemplo do temporal que afetou Salvador há duas semanas. “Durante as tempestades, os grãos mais leves, que são os grãos de quartzo, são retirados mais facilmente da praia, o que acaba fazendo com que haja uma concentração maior dos minerais pesados, porque, como eles têm densidade maior, não são removidos com facilidade”, pontua José Maria Landim.
Além da cor preta, a areia composta por ilmenita tem uma outra característica facilmente observável que ajuda a diferenciá-la de uma areia suja: o brilho. Para se ter ideia, a luminescência da ilmenita faz com que o mineral seja a matéria-prima do dióxido de titânio, um aditivo que é utilizado para pigmentação (tintas e corantes), produtos cosméticos e produtos de higiene.