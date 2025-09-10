Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Preço do gás de cozinha vai ficar mais caro em Salvador; saiba quanto

Informação foi confirmada pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:57

Gás de cozinha
Gás de cozinha Crédito: Joa Souza/ Shutterstock

O preço do gás de cozinha vai ficar mais em Salvador a partir desta quarta-feira (10). A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), Rogério Souza.

De acordo com o sindicato, o reajuste ocorre por causa do dissídio nacional que atingirá todo o país. “Aqui, no nosso estado, terá um impacto nos preços de R$ 5 de acréscimo nos valores já praticados”, diz Rogério.

O reajuste será aplicado em 11 distribuidoras do Brasil, sendo que quatro delas ficam na Bahia.

Gás de cozinha fica mais caro em Salvador

Gás de cozinha por Shutterstock
Gás de cozinha por Joa Souza/ Shutterstock
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), gás de cozinha por Shutterstock
Como economizar o gás de cozinha por Shutterstock
1 de 4
Gás de cozinha por Shutterstock

Na capital baiana, até a manhã desta quarta-feira, o preço do botijão de gás varia entre R$ 120 e R$ 140, segundo a plataforma Preço da Hora, que reúne dados de milhares preços extraídos das notas fiscais eletrônicas do estado da Bahia.

Leia mais

Imagem - Operação investiga grupo responsável por extorsões via Pix e assaltos a veículos em Salvador

Operação investiga grupo responsável por extorsões via Pix e assaltos a veículos em Salvador

Imagem - Galpão de desmanche envolvido em fraudes de seguro é localizado no extremo sul da Bahia

Galpão de desmanche envolvido em fraudes de seguro é localizado no extremo sul da Bahia

Imagem - Motocicletas apreendidas e comércios desativados: veja balanço da operação policial em Itapuã

Motocicletas apreendidas e comércios desativados: veja balanço da operação policial em Itapuã

Mais recentes

Imagem - Invasão e violência psicológica: pastor é preso por ameaçar e perseguir ex-companheira na Bahia

Invasão e violência psicológica: pastor é preso por ameaçar e perseguir ex-companheira na Bahia
Imagem - Entenda lei que oferece descontos e perdão para dívidas do IPVA na Bahia

Entenda lei que oferece descontos e perdão para dívidas do IPVA na Bahia
Imagem - Chefe de cartório e filho são sequestrados e agredidos na RMS

Chefe de cartório e filho são sequestrados e agredidos na RMS

MAIS LIDAS

Imagem - Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador
01

Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

Imagem - Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'
02

Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
03

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais
04

Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais