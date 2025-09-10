ECONOMIA

Preço do gás de cozinha vai ficar mais caro em Salvador; saiba quanto

Informação foi confirmada pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas)

Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:57

Gás de cozinha Crédito: Joa Souza/ Shutterstock

O preço do gás de cozinha vai ficar mais em Salvador a partir desta quarta-feira (10). A informação foi confirmada pelo presidente do Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), Rogério Souza.

De acordo com o sindicato, o reajuste ocorre por causa do dissídio nacional que atingirá todo o país. “Aqui, no nosso estado, terá um impacto nos preços de R$ 5 de acréscimo nos valores já praticados”, diz Rogério.

O reajuste será aplicado em 11 distribuidoras do Brasil, sendo que quatro delas ficam na Bahia.

