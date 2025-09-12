CONFIRA

Prefeitura anuncia prazo de cadastro para ambulantes em festas populares de Salvador

Cerca de 9 mil vagas de trabalho serão disponibilizadas

Maysa Polcri

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:35

Veja o prazo de cadastro para ambulantes em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Divulgação

O prazo de cadastramento para trabalhadores ambulantes que desejam trabalhar nas festas populares de Salvador será aberto na terça-feira (16). O anúncio foi feito pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Serão cerca de 9 mil vagas disponibilizadas. O prazo de inscrição é de um mês.

As inscrições serão feitas apenas pela internet, através do site. O período de cadastro vai das 8h do dia 16 de setembro (terça-feira) até às 23h59 do dia 16 de outubro. Pessoas que tiverem dificuldade de acesso à internet poderão procurar atendimento em uma das 10 unidades de Prefeituras-Bairro de Salvador, segundo a pasta. Cada interessado poderá se inscrever em mais de uma festa, realizando cadastros separados, sendo nas mesmas categorias que já participou.

A licença possibilita o trabalho no Festival Virada, Lavagem do Bonfim, Lavagem de Itapuã, Festa de Iemanjá e nos circuitos de pré-Carnaval e Carnaval.

Os inscritos passarão por uma avaliação da Secretaria Municipal de Ordem Pública e serão selecionados de acordo com uma pontuação baseada em critérios sociais e profissionais como: residir em Salvador, ter experiência em eventos anteriores nos últimos cinco anos, possuir certificados de capacitação, ser mulher e chefe de família, idoso ou aposentado.

Em caso de empate na pontuação, será escolhido o candidato de maior idade, persistindo o empate, será realizado um sorteio eletrônico nos moldes previstos no edital. As informações sobre o processo seletivo foram divulgadas no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (12).

Resultado