Prefeitura anuncia prazo de cadastro para ambulantes em festas populares de Salvador

Maysa Polcri
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:35
O prazo de cadastramento para trabalhadores ambulantes que desejam trabalhar nas festas populares de Salvador será aberto na terça-feira (16). O anúncio foi feito pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Serão cerca de 9 mil vagas disponibilizadas. O prazo de inscrição é de um mês.
As inscrições serão feitas apenas pela internet, através do site. O período de cadastro vai das 8h do dia 16 de setembro (terça-feira) até às 23h59 do dia 16 de outubro. Pessoas que tiverem dificuldade de acesso à internet poderão procurar atendimento em uma das 10 unidades de Prefeituras-Bairro de Salvador, segundo a pasta. Cada interessado poderá se inscrever em mais de uma festa, realizando cadastros separados, sendo nas mesmas categorias que já participou.
A licença possibilita o trabalho no Festival Virada, Lavagem do Bonfim, Lavagem de Itapuã, Festa de Iemanjá e nos circuitos de pré-Carnaval e Carnaval.
Os inscritos passarão por uma avaliação da Secretaria Municipal de Ordem Pública e serão selecionados de acordo com uma pontuação baseada em critérios sociais e profissionais como: residir em Salvador, ter experiência em eventos anteriores nos últimos cinco anos, possuir certificados de capacitação, ser mulher e chefe de família, idoso ou aposentado.
Em caso de empate na pontuação, será escolhido o candidato de maior idade, persistindo o empate, será realizado um sorteio eletrônico nos moldes previstos no edital. As informações sobre o processo seletivo foram divulgadas no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (12).
A lista com as pontuações será divulgada no dia 29 de outubro. Após as fases de recursos, o resultado final será publicado no dia 1º de dezembro. “O sistema de cadastramento de ambulantes foi criado pela Prefeitura justamente para dar dignidade ao público que pretende trabalhar nas festas populares. Independentemente do dia em que o candidato se inscrever, o critério para a habilitação será o da pontuação prevista no edital”, explica Decio Martins, titular da Semop.