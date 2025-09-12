Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura anuncia prazo de cadastro para ambulantes em festas populares de Salvador

Cerca de 9 mil vagas de trabalho serão disponibilizadas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:35

Veja o prazo de cadastro para ambulantes em Salvador
Veja o prazo de cadastro para ambulantes em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Divulgação

O prazo de cadastramento para trabalhadores ambulantes que desejam trabalhar nas festas populares de Salvador será aberto na terça-feira (16). O anúncio foi feito pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Serão cerca de 9 mil vagas disponibilizadas. O prazo de inscrição é de um mês. 

As inscrições serão feitas apenas pela internet, através do site. O período de cadastro vai das 8h do dia 16 de setembro (terça-feira) até às 23h59 do dia 16 de outubro. Pessoas que tiverem dificuldade de acesso à internet poderão procurar atendimento em uma das 10 unidades de Prefeituras-Bairro de Salvador, segundo a pasta. Cada interessado poderá se inscrever em mais de uma festa, realizando cadastros separados, sendo nas mesmas categorias que já participou.

A licença possibilita o trabalho no Festival Virada, Lavagem do Bonfim, Lavagem de Itapuã, Festa de Iemanjá e nos circuitos de pré-Carnaval e Carnaval. 

Os inscritos passarão por uma avaliação da Secretaria Municipal de Ordem Pública e serão selecionados de acordo com uma pontuação baseada em critérios sociais e profissionais como: residir em Salvador, ter experiência em eventos anteriores nos últimos cinco anos, possuir certificados de capacitação, ser mulher e chefe de família, idoso ou aposentado.

Leia mais

Imagem - Carnaval de Salvador é reconhecido como patrimônio cultural nacional

Carnaval de Salvador é reconhecido como patrimônio cultural nacional

Imagem - Credenciamento de veículos para acesso às áreas do Carnaval está aberto; saiba como fazer

Credenciamento de veículos para acesso às áreas do Carnaval está aberto; saiba como fazer

Imagem - Saiba qual será o tema do Carnaval de Salvador 2026

Saiba qual será o tema do Carnaval de Salvador 2026

Em caso de empate na pontuação, será escolhido o candidato de maior idade, persistindo o empate, será realizado um sorteio eletrônico nos moldes previstos no edital. As informações sobre o processo seletivo foram divulgadas no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (12).

Resultado

A lista com as pontuações será divulgada no dia 29 de outubro. Após as fases de recursos, o resultado final será publicado no dia 1º de dezembro. “O sistema de cadastramento de ambulantes foi criado pela Prefeitura justamente para dar dignidade ao público que pretende trabalhar nas festas populares. Independentemente do dia em que o candidato se inscrever, o critério para a habilitação será o da pontuação prevista no edital”, explica Decio Martins, titular da Semop. 

Mais recentes

Imagem - Evento gratuito conecta empresas a agentes culturais em Salvador; saiba como participar

Evento gratuito conecta empresas a agentes culturais em Salvador; saiba como participar
Imagem - Professora processa escola de Camaçari por horas extras em aulão do Enem

Professora processa escola de Camaçari por horas extras em aulão do Enem
Imagem - Mutirão oferece mais de 100 vagas de emprego e estágio em Salvador; veja como participar

Mutirão oferece mais de 100 vagas de emprego e estágio em Salvador; veja como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
01

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'
02

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Imagem - Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual
03

Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
04

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen