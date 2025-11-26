OPORTUNIDADE

Roupa por R$ 35 e acessório por R$ 15: confira ofertas da Feira Made in Bahia

Evento reúne 50 expositores até o dia 30, no Clube Espanhol, em Salvador

Monique Lobo

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:30

Feira Made in Bahia 2025 Crédito: Divulgação

Não é só em site chinês que dá pra encontrar roupas e acessórios com preços bem em conta. A 34ª edição da Made in Bahia, que começou na terça (25) e segue até o dia 30, no Clube Espanhol, no bairro de Ondina, em Salvador, tem produtos a partir de R$ 15.

O evento reúne 50 expositores de vários estados durante os dias na capital baiana. Os produtos apresentam as principais tendências do Alto Verão 2025/2026 para diversos estilos e ocasiões, incluindo moda feminina, masculina, infantil, moda praia, moda fitness e acessórios em geral.

Para te ajudar a escolher, o CORREIO levantou alguns produtos com preços bem convidativos. Veja:

Confira algumas ofertas da Feira Made in Bahia 1 de 6

A programação ainda conta com desfiles. Na quinta-feira (27), às 18h, Levite Bahia, estilista baiano que comanda o Levite Bahia Ateliê, vai organizar um desfile com as peças da coleção "AZULÃO", que ele também apresenta em um stand. Tem também o desfile que marcará a formatura dos alunos do curso de Produção de Moda do SENAC, no sábado (29), às 17h.

Outro desfile que integra a programação, no domingo (30), às 17h, é o do grupo de alunas idosas da Faculdade da Maturidade Graça Senna, que inclui na grade de aulas a Oficina de Moda e Comportamento.

A Made in Bahia 2025 acontece de terça a domingo, das 14h às 20h, no Salão Pepe Otero do Clube Espanhol. A entrada é gratuita e os interessados em participar podem fazer o cadastro previamente através do site do evento para agilizar o acesso sem passar pelo credenciamento.

