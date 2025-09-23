TRADIÇÃO

Saiba onde comer caruru de graça em Salvador

Prato tradicional será servido gratuitamente em celebrações nesta semana

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 01:30

Caruru Crédito: Arquivo de Táta Ricardo

Quem ainda não recebeu nenhum convite para comer caruru em setembro ainda terá algumas oportunidades de saborear a iguaria que celebra o mês de São Cosme e Damião e dos Ibejis. O CORREIO separou alguns locais onde o prato tradicional será servido gratuitamente nos próximos dias.

Mercado das Sete Portas

Um dos carurus mais clássicos de Salvador acontece a partir das 12h30 da sexta-feira (26), no Mercado das Sete Portas, no bairro de Nazaré. Servido na barraca Chapéu de Couro, que vende artefatos, folhas e imagens dos ritos sagrados há mais de 20 anos, o caruru é gratuito e serve até 700 pessoas.

Endereço: Barraca Chapéu de Couro, Feira das Sete Portas, boxe 82, Nazaré.

Galo de Diumbanda

Já no sábado (27), a dica é a celebração de 22 anos do Galo de Diumbanda com caruru solidário nas Sete portas. O evento, que começa às 19h, terá caruru com mais de 30 mil quiabos e espera receber mais de 3 mil pessoas. A festa também terá show das bandas Diumbanda, Samba Trator, Swing do Fora, Banda Raça Pura, Jorgito Guimarães, Jota Zô, Jeanpierre, Um Lance Só, Banda Kfune, Samba Comunidade, além de atração surpresa e a participação especial das Garotas Pintadas e Show Beleza.

Endereço: Comunidade Pela Porco, no bairro das Sete Portas, em Salvador

Píer da Feira de São Joaquim

O Píer da Feira de São Joaquim será palco de uma das festas mais tradicionais e aguardadas do calendário cultural baiano: o Caruru da Feira de São Joaquim. O evento acontece no dia 27 de setembro, a partir das 15h. A festa contará com a distribuição de um grande caruru preparado com 10 mil quiabos.

Além do sabor da culinária afro-baiana, o público poderá curtir apresentações musicais. Foram confirmados shows das bandas Samba Trator, Swing do Fora e Eduardinho Fora da Mídia já estão confirmados; Outras atrações que serão divulgadas em breve.

Endereço: Av. Eng. Oscar Pontes - Comércio, Salvador

Veja opções de quentinha de caruru a partir de R$ 15

Sexta Baiana

Quentinha completa com arroz, feijão fradinho, vatapá, caruru, farofa, banana frita e proteína

Preço: de R$15 a R$ 32

Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 986324147

Entrega: delivery ou retirada

D’Maria Empada & Comida Baiana

Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho, proteína (frango ou peixe), farofa e banana frita

Preço: R$ 32

Encomendas: Devem ser feitas por WhatsApp, no número (71) 99289-6097, ou no IFood

Entrega: Via delivery no iFood ou através de veículos por aplicativo, caso a encomenda seja feita fora da plataforma

Cozinha da Mari

Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho/feijão preto, frango , abará e banana frita

Preço: R$ 49,90 p/ pessoa. Pedido mínimo: 30 pessoas

Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 99908-2493

Entrega e retirada

Pedidos até o dia 20/09

Dona Janete

Quentinha completa com vatapá, arroz, feijão fradinho, farofa de dendê, caruru e xinxim de frango

Preço: R$ 35

Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 99308-2834

Retirada: Ufba-Ondina

Sabor da Zu

Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho/feijão preto, frango, abará e banana frita

Preço: R$ 45

Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 98536-8620

Entrega: A retirada da encomenda pode ser feita direto no restaurante, que fica em Campinas de Brotas, ou por meio de entrega mediante cobrança de taxa do motoboy

Santa Feijuca

Quentinha completa caruru, vatapá, feijão fradinho, arroz, xinxim de Frango, banana frita e farofa de azeite de dendê

Preço: R$ 75

Encomendas: Os pedidos podem ser feitos pelo iFood (Santa Feijuca Salvador), por WhatsApp, no número (71) 99285-6691 ou pelo nosso site Delivery da Santa Feijuca Salvador

Com camarão, o kit fica por R$ 124

Dona Mariquita - Comércio

O prato completo com vatapá, xinxim de galinha, feijão fradinho, pipoca, farofa de dendê e banana

Preço: R$ 100

Servido até o dia 30 de setembro, de segunda-feira a sábado

Caza di Nara - Saúde

O prato completo com vatapá, xinxim de galinha, feijão fradinho, pipoca, farofa de dendê e banana

Preço: R$ 59,90