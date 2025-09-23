Saiba onde comer caruru de graça em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 01:30
Quem ainda não recebeu nenhum convite para comer caruru em setembro ainda terá algumas oportunidades de saborear a iguaria que celebra o mês de São Cosme e Damião e dos Ibejis. O CORREIO separou alguns locais onde o prato tradicional será servido gratuitamente nos próximos dias.
Mercado das Sete Portas
Um dos carurus mais clássicos de Salvador acontece a partir das 12h30 da sexta-feira (26), no Mercado das Sete Portas, no bairro de Nazaré. Servido na barraca Chapéu de Couro, que vende artefatos, folhas e imagens dos ritos sagrados há mais de 20 anos, o caruru é gratuito e serve até 700 pessoas.
Endereço: Barraca Chapéu de Couro, Feira das Sete Portas, boxe 82, Nazaré.
Vatapá e caruru
Galo de Diumbanda
Já no sábado (27), a dica é a celebração de 22 anos do Galo de Diumbanda com caruru solidário nas Sete portas. O evento, que começa às 19h, terá caruru com mais de 30 mil quiabos e espera receber mais de 3 mil pessoas. A festa também terá show das bandas Diumbanda, Samba Trator, Swing do Fora, Banda Raça Pura, Jorgito Guimarães, Jota Zô, Jeanpierre, Um Lance Só, Banda Kfune, Samba Comunidade, além de atração surpresa e a participação especial das Garotas Pintadas e Show Beleza.
Endereço: Comunidade Pela Porco, no bairro das Sete Portas, em Salvador
Píer da Feira de São Joaquim
O Píer da Feira de São Joaquim será palco de uma das festas mais tradicionais e aguardadas do calendário cultural baiano: o Caruru da Feira de São Joaquim. O evento acontece no dia 27 de setembro, a partir das 15h. A festa contará com a distribuição de um grande caruru preparado com 10 mil quiabos.
Além do sabor da culinária afro-baiana, o público poderá curtir apresentações musicais. Foram confirmados shows das bandas Samba Trator, Swing do Fora e Eduardinho Fora da Mídia já estão confirmados; Outras atrações que serão divulgadas em breve.
Endereço: Av. Eng. Oscar Pontes - Comércio, Salvador
Sexta Baiana
Quentinha completa com arroz, feijão fradinho, vatapá, caruru, farofa, banana frita e proteína
Preço: de R$15 a R$ 32
Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 986324147
Entrega: delivery ou retirada
D’Maria Empada & Comida Baiana
Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho, proteína (frango ou peixe), farofa e banana frita
Preço: R$ 32
Encomendas: Devem ser feitas por WhatsApp, no número (71) 99289-6097, ou no IFood
Entrega: Via delivery no iFood ou através de veículos por aplicativo, caso a encomenda seja feita fora da plataforma
Cozinha da Mari
Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho/feijão preto, frango , abará e banana frita
Preço: R$ 49,90 p/ pessoa. Pedido mínimo: 30 pessoas
Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 99908-2493
Entrega e retirada
Pedidos até o dia 20/09
Dona Janete
Quentinha completa com vatapá, arroz, feijão fradinho, farofa de dendê, caruru e xinxim de frango
Preço: R$ 35
Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 99308-2834
Retirada: Ufba-Ondina
Sabor da Zu
Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho/feijão preto, frango, abará e banana frita
Preço: R$ 45
Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 98536-8620
Entrega: A retirada da encomenda pode ser feita direto no restaurante, que fica em Campinas de Brotas, ou por meio de entrega mediante cobrança de taxa do motoboy
Santa Feijuca
Quentinha completa caruru, vatapá, feijão fradinho, arroz, xinxim de Frango, banana frita e farofa de azeite de dendê
Preço: R$ 75
Encomendas: Os pedidos podem ser feitos pelo iFood (Santa Feijuca Salvador), por WhatsApp, no número (71) 99285-6691 ou pelo nosso site Delivery da Santa Feijuca Salvador
Com camarão, o kit fica por R$ 124
Dona Mariquita - Comércio
O prato completo com vatapá, xinxim de galinha, feijão fradinho, pipoca, farofa de dendê e banana
Preço: R$ 100
Servido até o dia 30 de setembro, de segunda-feira a sábado
Caza di Nara - Saúde
O prato completo com vatapá, xinxim de galinha, feijão fradinho, pipoca, farofa de dendê e banana
Preço: R$ 59,90
Servido no dia 26 de setembro