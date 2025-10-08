VENTOS FORTES

Salvamar alerta banhistas para mar agitado em Salvador

Primavera costuma ser um período de muitas ocorrências com banhistas na cidade

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:11

Mar segue agitado na primavera e demanda atenção; veja dicas da Salvamar e previsão do tempo Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

O sol forte e o calor voltaram a fazer parte do dia a dia dos soteropolitanos, e esse clima, com certeza, pede por um banho de mar na capital baiana. Porém, mesmo com a chegada da primavera, ventos ainda muito fortes e instabilidade ainda deixam o período delicado e arriscado em Salvador, demandando atenção.

Por isso, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) de Salvador, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), recomenda aos banhistas cautela nesta época. O coordenador do órgão, Kailani Dantas, afirma que a primavera costuma ser um período de muitas ocorrências com banhistas na cidade.

“Isso já é histórico e escalonado, porque a gente começa a ter um tempo mais firme com a saída do Inverno, porém o mar não se comporta da mesma forma que o clima. A maré ainda está carregando toda a configuração do inverno, permanecendo agitado por um bom período da primavera até a chegada do Verão, e isso acaba influenciando no aumento das ocorrências de afogamento”, explica.

Para quem ainda assim deseja ir à praia, Kailani Dantas reforça que é importante ter cuidado redobrado. “Recomendo que as pessoas se envolvam de todos os cuidados possíveis, evitando banho de mar onde não tiver posto de observação ou salva-vidas, respeitando as sinalizações, ficando atento às crianças e tentando não se expor”, completa.

É recomendável procurar um posto com salva-vidas de plantão, como forma de receber orientação sobre o melhor lugar para tomar banho, os locais mais perigosos e onde estão as correntes de retorno, além de evitar as áreas sinalizadas com bandeira vermelha.

Outro fator que se deve levar em consideração é o ditado “água no umbigo é sinal de perigo”, tradicional lema dos salva-vidas. Em caso de uma corrente de retorno, a dica é nadar paralelo à praia até que saia da corrente, e nunca contra a correnteza.

Um cuidado importante para os adultos é com o consumo de bebidas alcoólicas. Isso porque o álcool na corrente sanguínea pode gerar uma falsa sensação de capacidade física favorável a enfrentar as ondas e correntezas, o que pode ser perigoso. Sendo assim, o ideal é evitar a combinação álcool e banho de mar.

Desde o início do ano, a Salvamar já registrou mais de 50 mil ações preventivas, 61 socorros em via pública ou na faixa litorânea, além de contabilizar quase 270 salvamentos e duas crianças encontradas e devolvidas às famílias.

Confira previsão do tempo para Salvador

Segundo informações do setor de Meteorologia da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o tempo para esta semana, entre a quarta-feira (8) e o domingo (12), dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, indica predomínio de sol, intercalado com momentos de nebulosidade e chuvas passageiras, especialmente no fim da semana.

Segundo a Codesal, a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme na maior parte do período, mas a atuação dos ventos úmidos vindos do oceano Atlântico pode provocar pancadas isoladas. As temperaturas variam entre 21°C e 31°C, com ventos moderados a fortes, atingindo até 30 km/h.