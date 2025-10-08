Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvamar alerta banhistas para mar agitado em Salvador

Primavera costuma ser um período de muitas ocorrências com banhistas na cidade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 08:11

Mar segue agitado na primavera e demanda atenção; veja dicas da Salvamar e previsão do tempo Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

O sol forte e o calor voltaram a fazer parte do dia a dia dos soteropolitanos, e esse clima, com certeza, pede por um banho de mar na capital baiana. Porém, mesmo com a chegada da primavera, ventos ainda muito fortes e instabilidade ainda deixam o período delicado e arriscado em Salvador, demandando atenção.

Por isso, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) de Salvador, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), recomenda aos banhistas cautela nesta época. O coordenador do órgão, Kailani Dantas, afirma que a primavera costuma ser um período de muitas ocorrências com banhistas na cidade.

“Isso já é histórico e escalonado, porque a gente começa a ter um tempo mais firme com a saída do Inverno, porém o mar não se comporta da mesma forma que o clima. A maré ainda está carregando toda a configuração do inverno, permanecendo agitado por um bom período da primavera até a chegada do Verão, e isso acaba influenciando no aumento das ocorrências de afogamento”, explica.

Leia mais

Imagem - Morador de Salvador fatura R$ 70 mil na Mega-Sena: confira resultado

Morador de Salvador fatura R$ 70 mil na Mega-Sena: confira resultado

Imagem - Mais de 650 garrafas com bebidas alcoólicas são apreendidas em Salvador

Mais de 650 garrafas com bebidas alcoólicas são apreendidas em Salvador

Imagem - Ônibus com passageiros sofre pane e pega fogo no bairro do Uruguai

Ônibus com passageiros sofre pane e pega fogo no bairro do Uruguai

Para quem ainda assim deseja ir à praia, Kailani Dantas reforça que é importante ter cuidado redobrado. “Recomendo que as pessoas se envolvam de todos os cuidados possíveis, evitando banho de mar onde não tiver posto de observação ou salva-vidas, respeitando as sinalizações, ficando atento às crianças e tentando não se expor”, completa.

É recomendável procurar um posto com salva-vidas de plantão, como forma de receber orientação sobre o melhor lugar para tomar banho, os locais mais perigosos e onde estão as correntes de retorno, além de evitar as áreas sinalizadas com bandeira vermelha.

Outro fator que se deve levar em consideração é o ditado “água no umbigo é sinal de perigo”, tradicional lema dos salva-vidas. Em caso de uma corrente de retorno, a dica é nadar paralelo à praia até que saia da corrente, e nunca contra a correnteza.

Um cuidado importante para os adultos é com o consumo de bebidas alcoólicas. Isso porque o álcool na corrente sanguínea pode gerar uma falsa sensação de capacidade física favorável a enfrentar as ondas e correntezas, o que pode ser perigoso. Sendo assim, o ideal é evitar a combinação álcool e banho de mar.

Desde o início do ano, a Salvamar já registrou mais de 50 mil ações preventivas, 61 socorros em via pública ou na faixa litorânea, além de contabilizar quase 270 salvamentos e duas crianças encontradas e devolvidas às famílias.

Confira previsão do tempo para Salvador 

Segundo informações do setor de Meteorologia da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o tempo para esta semana, entre a quarta-feira (8) e o domingo (12), dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, indica predomínio de sol, intercalado com momentos de nebulosidade e chuvas passageiras, especialmente no fim da semana.

Segundo a Codesal, a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme na maior parte do período, mas a atuação dos ventos úmidos vindos do oceano Atlântico pode provocar pancadas isoladas. As temperaturas variam entre 21°C e 31°C, com ventos moderados a fortes, atingindo até 30 km/h.

Chuva em Salvador ao longo dos anos

Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Salvador amanheceu com chuva nesta segunda-feira (5) por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador nesta sexta (2) por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva de Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Salvador amanheceu sob chuva nesta quarta (27) por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuvas seguem nesta terça (26) em Salvador por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho
Salvador terá chuva com trovoadas nesta segunda por Arisson Marinho / CORREIO
Chuva em Salvador por Foto do Leitor
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Fortes chuvas atingem a cidade de Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuvas em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuva em Salvador por Leitor CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Chuva em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Defesa Civil emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Salvador tem dia de chuva forte por Reprodução
Salvamar alerta para o risco de descargas elétricas na praia durante chuvas intensas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Chuva foi registrada em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador tem registrado chuva acima da média nos últimos anos por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Stefano Volp lança seu quinto livro, Nunca Vi a Chuva, em Salvador por LilOliveira/Divulgação
Segunda-feira (19) foi de chuvas fortes em Salvador por Paula Froes
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas castigaram Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
Nas últimas 24 horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicou que 34,8 mm de chuva caíram em Salvador, com ventos de velocidade média de 28,8 km/h. por Arisson Marinho/CORREIO
A chuva inundou ruas e invadiu as casas em Castelo Branco por Paula Fróes/CORREIO
Os ventos fortes e as chuvas em Salvador devem se estender até o próximo domingo (24). por Nara Gentil/CORREIO
Salvador amanheceu com fortes chuvas nesta segunda (2) por Marina Silva/CORREIO
1 de 61
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO

Mais recentes

Imagem - Assembleia faz sessão especial em homenagem a Norberto Odebrecht e aos 80 anos do Grupo Novonor

Assembleia faz sessão especial em homenagem a Norberto Odebrecht e aos 80 anos do Grupo Novonor
Imagem - Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia
Imagem - Morador de Salvador fatura R$ 70 mil na Mega-Sena: confira resultado

Morador de Salvador fatura R$ 70 mil na Mega-Sena: confira resultado

MAIS LIDAS

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
01

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia

Imagem - Anjo da guarda: 4 signos precisarão criar coragem para romper laços e encarar feridas nesta quarta (8)
02

Anjo da guarda: 4 signos precisarão criar coragem para romper laços e encarar feridas nesta quarta (8)

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
03

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir
04

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir