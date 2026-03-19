Sucuri é encontrada em frente a casa por moradores em Salvador

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Monique Lobo
Publicado em 19 de março de 2026 às 21:34
Uma visitante inesperada foi encontrada no bairro de Águas Claras, na tarde desta quinta-feira (19), em Salvador. Uma cobra sucuri foi resgatada por agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).
O animal estava na calçada de uma rua, em frente ao portão de um imóvel, e chegou a ser amarrado com uma corda. Em seguida, moradores acionaram as autoridades policiais para realizar a retirada do animal. A polícia não informou quem amarrou a sucuri.
Segundo a Polícia Militar, a captura foi realizada com técnicas adequadas de manejo de fauna silvestre, garantindo a segurança da população e a preservação do animal.
Após a contenção, a serpente foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passará por avaliação e receberá cuidados especializados antes de uma possível reintegração ao habitat natural.