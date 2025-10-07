Suspeito de esfaquear turista argentino na Barra é capturado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 18:29
O homem suspeito de esfaquear um turista argentino na última sexta-feira (3), na Avenida Oceânica, na Barra, foi preso nesta terça-feira (7), pela polícia. O homem foi detido preventivamente por tentativa de latrocínio.
De acordo com a Polícia Civil, o turista, que não foi identificado, recebeu um golpe de arma branca (faca) e teve seu smartphone Apple iPhone 16 Pro roubado. A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE) e, no dia seguinte, foi liberada.
O suspeito foi localizado na Ladeira do Carmo, na região do Centro Histórico. Ainda segundo o órgão de segurança, o homem já tem passagens por roubo e tráfico. Ele também já era investigado pelos crimes de corrupção de menor e tentativa de roubo com uso de arma branca.