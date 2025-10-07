Acesse sua conta
Suspeito de esfaquear turista argentino na Barra é capturado

Homem já tinha passagens por roubo e tráfico e era investigado por corrupção de menor

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 18:29

Deltur da Barra
Deltur da Barra Crédito: Divulgação/PCBA

O homem suspeito de esfaquear um turista argentino na última sexta-feira (3), na Avenida Oceânica, na Barra, foi preso nesta terça-feira (7), pela polícia. O homem foi detido preventivamente por tentativa de latrocínio.

De acordo com a Polícia Civil, o turista, que não foi identificado, recebeu um golpe de arma branca (faca) e teve seu smartphone Apple iPhone 16 Pro roubado. A vítima chegou a ser encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE) e, no dia seguinte, foi liberada.

O suspeito foi localizado na Ladeira do Carmo, na região do Centro Histórico. Ainda segundo o órgão de segurança, o homem já tem passagens por roubo e tráfico. Ele também já era investigado pelos crimes de corrupção de menor e tentativa de roubo com uso de arma branca.

