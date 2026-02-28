TIROTEIO

Suspeito morre após troca de tiros com a Rondesp em São Gonçalo do Retiro

Homem foi encontrado armado após confronto; drogas e celulares foram apreendidos

Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 14:50

Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um homem morreu após um confronto com policiais militares na madrugada deste sábado (28), no bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) como morte por intervenção de agente de segurança pública.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do Batalhão de Rondas Especiais (Rondesp Central) realizavam patrulhamento na região quando foram informadas por moradores sobre a presença de homens armados na Rua São Matheus.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais confirmaram a denúncia. Segundo a PM, os suspeitos reagiram à aproximação das viaturas e atiraram contra os agentes, dando início a uma troca de tiros.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Após o fim do confronto, um dos homens foi encontrado caído no chão, ainda com uma arma nas mãos. Ele chegou a ser socorrido pelos policiais e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 com numeração raspada, um carregador com capacidade para 18 munições, 111 porções de maconha do tipo K9, 83 pinos de cocaína e 10 pedras de crack. Também foram recolhidos um caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, uma bolsa tiracolo preta, três aparelhos celulares e uma balaclava.