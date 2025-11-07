Três homens são presos após furtar fios na antiga sede dos Correios na Pituba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 18:51
Três homens foram presos em flagrante na quinta-feira (6), na região do Itaigara, em Salvador, suspeitos de furtar itens do prédio onde funcionava a sede dos Correios na capital baiana.
Segundo a Polícia Civil, agentes da 16ª Delegacia Territorial (DT) da Pituba foram acionados após uma denúncia anônima. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os três homens na área interna do imóvel. Os autores estavam de posse de sacos contendo fios, cabos e outros materiais subtraídos do prédio.
Também foram apreendidos quatro facas tipo serra e um alicate, utilizados para o corte e a retirada do material furtado. Os homens e todo o material apreendido foram encaminhados à unidade policial, onde a autoridade lavrou o Auto de Prisão em Flagrante (APF).