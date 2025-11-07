CRIME

Três homens são presos após furtar fios na antiga sede dos Correios na Pituba

Suspeitos também furtaram cabos e outros materiais

Yan Inácio

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 18:51

Antiga sede dos Correios na Pituba Crédito: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO

Três homens foram presos em flagrante na quinta-feira (6), na região do Itaigara, em Salvador, suspeitos de furtar itens do prédio onde funcionava a sede dos Correios na capital baiana.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 16ª Delegacia Territorial (DT) da Pituba foram acionados após uma denúncia anônima. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os três homens na área interna do imóvel. Os autores estavam de posse de sacos contendo fios, cabos e outros materiais subtraídos do prédio.