Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três homens são presos com carro clonado na Avenida Paralela

Veículo foi roubado em Marechal Rondon

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 07:59

Carro clonado é apreendido na Paralela
Carro clonado é apreendido na Paralela Crédito: Polícia Civil

Três homens foram presos com um carro clonado na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, em Salvador, durante ação conjunta entre guarnições do Batalhão Apolo, Comando de Policiamento Especializado (CPME) e o Batalhão de Choque. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (23).

O trio foi detido após policiais abordarem veículo que realizava manobras perigosas na via. O automóvel apresentava placa clonada e sinais identificadores adulterados.

O carro foi roubado no dia 5 de dezembro de 2025, na Rua Vicente Celestino, no bairro de Marechal Rondon. Um revólver calibre .38 com cinco munições foi apreendido.

Leia mais

Imagem - Transalvador monta operação especial para o Festival Virada Salvador 2026; confira

Transalvador monta operação especial para o Festival Virada Salvador 2026; confira

Imagem - Bandeira Roxa: caravelas-portuguesas aparecem em praias de Salvador

Bandeira Roxa: caravelas-portuguesas aparecem em praias de Salvador

Imagem - Últimos dias: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano

Últimos dias: Shoppings de Salvador alteram horários de funcionamento para as compras de fim de ano

Os três homens e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Tags:

Salvador Polícia

Mais recentes

Imagem - Vai chover no Natal? Veja previsão do tempo para o feriado em Salvador

Vai chover no Natal? Veja previsão do tempo para o feriado em Salvador
Imagem - Salvador terá 22 pontos de queima de fogos no Réveillon; confira

Salvador terá 22 pontos de queima de fogos no Réveillon; confira
Imagem - Salvador monta megaoperação para shows de Frei Gilson, Roberto Carlos e Réveillon; confira

Salvador monta megaoperação para shows de Frei Gilson, Roberto Carlos e Réveillon; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
01

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025
02

Áries, Gêmeos e Peixes receberão recado poderoso do universo e terão virada positiva e libertadora antes do fim de 2025

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
03

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas

Imagem - 4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante
04

4 signos vão passar por provas decisivas do universo em 2026, mas recompensa é gigante