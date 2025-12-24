SALVADOR

Três homens são presos com carro clonado na Avenida Paralela

Veículo foi roubado em Marechal Rondon

Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 07:59

Carro clonado é apreendido na Paralela Crédito: Polícia Civil

Três homens foram presos com um carro clonado na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, em Salvador, durante ação conjunta entre guarnições do Batalhão Apolo, Comando de Policiamento Especializado (CPME) e o Batalhão de Choque. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (23).

O trio foi detido após policiais abordarem veículo que realizava manobras perigosas na via. O automóvel apresentava placa clonada e sinais identificadores adulterados.

O carro foi roubado no dia 5 de dezembro de 2025, na Rua Vicente Celestino, no bairro de Marechal Rondon. Um revólver calibre .38 com cinco munições foi apreendido.