Três homens são presos com carro clonado na Avenida Paralela

Millena Marques
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 07:59
Três homens foram presos com um carro clonado na Avenida Luís Viana Filho, a Paralela, em Salvador, durante ação conjunta entre guarnições do Batalhão Apolo, Comando de Policiamento Especializado (CPME) e o Batalhão de Choque. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (23).
O trio foi detido após policiais abordarem veículo que realizava manobras perigosas na via. O automóvel apresentava placa clonada e sinais identificadores adulterados.
O carro foi roubado no dia 5 de dezembro de 2025, na Rua Vicente Celestino, no bairro de Marechal Rondon. Um revólver calibre .38 com cinco munições foi apreendido.
Os três homens e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).