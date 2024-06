GRÁTIS

Banda Mel celebra repertório junino em show no Pelourinho

O público que estiver em Salvador no final de semana do São João pode matar a saudade da Banda Mel e ouvir as vozes de Márcia Short e Robson Morais celebrando o repertório junino. No sábado (22), o grupo fará um show gratuito e aberto ao público no Largo do Pelourinho, a partir das 21h. No mesmo dia, Bailinho de Quinta, Tonho Matéria, Del Feliz e Gabriel Mercury também se apresentarão no palco.