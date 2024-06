FAMÍLIA

Claudia Raia mostra primeira festa junina do filho Luca

Os atores Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo compartilharam, em suas redes sociais, um momento fofo do filho Luca, neste sábado, 21. O caçula aproveitou a primeira festa junina dele, com direito à caracterização de caipira. Veja abaixo:

Nascido em março de 2023, Luca, fruto do casamento de Claudia Raia com o também ator e dançarino Jarbas Homem de Mello, casados desde 2018, tem 1 ano e 4 meses. O caçula tem dois irmãos por parte da atriz: Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 21 anos.

O projeto São João 2024 é uma realização do jornal Correio com apoio do Sicoob.