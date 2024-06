SÃO JOÃO

Em rara pausa na agenda, Bell Marques curte feriado em família

Cantor comemorou festejo com esposa, filhos e noras

Bell Marques curte feriado em família Crédito: Reprodução / Redes sociais

Em um dos poucos momentos livres da sua maratona junina, o cantor Bell Marques celebrou a noite de São João, nesta segunda-feira (24), ao lado da esposa, Aninha Marques, dos filhos Rafa e Pipo Marques, e das noras Pati Guerra e Mari Gonzalez.

Em volta da fogueira, o sexteto festejou a data na Fazenda Ana Bonita, na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, a pouco mais de 2h de Salvador, tradicional base dos artistas no período junino, pela proximidade a alguns dos principais destinos do São João, onde costumam tocar.

A noite especial contou com mesa farte de pratos típicos e a companhia de amigos da família. Já nesta terça-feira (25), começaram o dia com um super churrasco “fogo de chão”, com direito a um porco inteiro.