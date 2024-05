PARQUE DE EXPOSIÇÕES

SineBahia cadastra ambulantes para São João

Eles vão trabalhar nos dias 13 a 15 de junho, 21 a 24 de junho, 29 e 30 de junho e 01 e 02 de Julho

Da Redação

Publicado em 29 de maio de 2024 às 12:51

Palco da Cidade do São João Crédito: Divulgação/PMI

Nos dias 06 e 07 de junho, será realizada a segunda etapa do cadastramento de ambulantes selecionados para o São João 2024, no Parque de Exposições. A ação acontecerá das 7h às 17h, na Unidade Central do SineBahia, no Terminal de Pituaçu.

A Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) abriu, por meio do SineBahia, as inscrições para a primeira etapa do cadastramento dos ambulantes nesta quarta-feira (29), mas encerrou logo no fim da manhã por ter atingido o número de vagas disponíveis, inclusive para cadastro de reserva.

Foram disponibilizadas 460 vagas, sendo 300 para ambulantes e 160 para as demais modalidades, entre elas: barraqueiros (80), carrinhos de alimentação (60), baianas de acarajé (10) e baleiros (10).

A seleção dos profissionais obedecerá a ordem de inscrição. Os interessados preencheram um formulário on-line disponibilizado no perfil do Instagram do SineBahia a partir das 7h desta quarta-feira (29).

Os selecionados deverão comparecer na Unidade Central do SineBahia, em Pituaçu, nos dias 6 e 7 de junho, para entregar os documentação de identificação pessoal com foto (RG, CNH, CTPS ou outros) e CPF.