Correr envelhece? Saiba o que é o 'rosto de corredor' e como evitá-lo

Especialista explica se exercício físico contribui para elasticidade da pele

Maysa Polcri

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:00

Expressão ficou conhecida nas redes sociais Crédito: Imagem: Rido | ShutterStock

A corrida é um dos esportes mais populares no Brasil e traz benefícios como melhora da saúde cardiovascular, redução do estresse e fortalecimento muscular. Mas uma dúvida tem chamado a atenção de praticantes e curiosos: afinal, correr pode envelhecer o rosto e causar flacidez?

A expressão “rosto de corredor” é usada para descrever uma face mais fina, marcada e com sinais de flacidez. A condição, segundo diversos conteúdos publicados nas redes sociais, poderia estar relacionada ao hábito de correr.

No entanto, de acordo com a dermatologista Marília Acioli, não há evidências científicas robustas de que a corrida, por si só, cause esses efeitos. “Não existe nenhuma comprovação de que esportes de impacto estão diretamente relacionados à flacidez da face. O que pode ocorrer é a redução significativa de gordura corporal e facial em atletas de alta performance, associada ao estresse oxidativo e à exposição solar frequente”, explica.

Ainda que a prática da corrida não seja diretamente responsável pelo envelhecimento facial, alguns fatores relacionados ao esporte podem contribuir para esse processo. Treinos intensos e prolongados, por exemplo, podem levar à diminuição da gordura localizada abaixo da pele, deixando o rosto mais magro e menos tonificado.

Além disso, quando o corpo é submetido a esforço sem a devida recuperação, há aumento da produção de radicais livres, o que afeta a elasticidade da pele. A exposição solar, comum em corredores de rua, também acelera o fotoenvelhecimento, favorecendo o surgimento de rugas, manchas e flacidez.

Proteção

A exposição prolongada aos raios UV danifica fibras de colágeno e elastina, responsáveis pela firmeza e sustentação da pele. Por isso, a proteção solar é indispensável para quem corre ao ar livre.

“O uso diário do protetor solar, mesmo em dias nublados ou chuvosos, é indispensável para prevenir o envelhecimento precoce da pele”, ressalta a dermatologista. Além disso, manter uma boa hidratação, adotar uma dieta rica em antioxidantes, praticar exercícios de força e evitar correr nos horários de maior intensidade solar são medidas que ajudam a preservar a saúde e a firmeza da pele.

Quando os cuidados diários não são suficientes, a tecnologia pode ser uma aliada importante, como explica a fisioterapeuta dermatofuncional Jamile Miranda, diretora da Clínica Slim.

“As tecnologias estéticas atuam diretamente nas camadas da pele e dos músculos, estimulando a produção natural de colágeno e elastina, fibras responsáveis pela firmeza e sustentação da pele. Com aparelhos modernos, conseguimos tratar a flacidez facial e corporal, promovendo um efeito lifting, melhora da textura e até da definição muscular”, explica.

A especialista lembra que não existe uma idade exata para iniciar os tratamentos, mas o ideal é começar antes que a flacidez se instale de forma mais intensa. “Mesmo quem já apresenta flacidez pode ter excelentes resultados com o tratamento certo”, afirma.