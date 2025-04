CÂNCER

Fake news sobre câncer: médico desvenda 10 mitos que circulam nas redes e no boca a boca

Doença pode atingir diversas partes do corpo

Yan Inácio

Publicado em 9 de abril de 2025 às 05:15

Acompanhamento médico é crucial para o tratamento Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasi

Por ser uma doença potencialmente grave e atingir variadas partes do corpo, o câncer pode estar envolto por desinformação. As fake news podem ser passadas por familiares e amigos bem intencionados ou até por influencers que divulgam tratamentos milagrosos falsos nas redes sociais. O CORREIO conversou com um médico para desmistificar algumas inverdades relacionadas à doença, que pode atingir diversas partes do corpo.>

1. Câncer é hereditário>

De acordo com Airton Ribeiro, ginecologista da Clínica de Assistência à Mulher (CAM) de Lauro de Freitas, alguns cânceres podem ser hereditários, mas a maioria está ligada a hábitos de vida. “A alimentação, o uso de drogas e a obesidade também são fatores influenciadores do câncer”, explica. >

Apesar de se apresentar em menor escala, a hereditariedade pode ser uma das causas, por exemplo, do câncer de endométrio e de mama. A oncogenética, especialidade médica que estuda a relação entre genética e câncer, pode ser usada para diagnosticar histórias familiares de câncer hereditário e auxiliar no diagnóstico precoce, mas os fatores de risco são as principais causas.>

2. Câncer é contagioso>

O câncer em si não é contagioso, mas há casos em que doenças que o causam são potencialmente infecciosas, como acontece com o câncer de colo de útero, de língua e de laringe, que estão diretamente ligados ao HPV, uma infecção sexualmente transmissível (IST) que afeta a pele e as mucosas. Nesses casos, a vacinação é a principal maneira de prevenir a aparição da doença.>

3. Todo tumor é um câncer>

"Não, a gente tem tumores benignos que não são câncer. Por exemplo, miomas no útero, fibromas de mama não são câncer. A gente tem, por exemplo, tumores que são benignos de pulmão”, detalha Airton. Ele também esclarece que para configurar um quadro cancerígeno é o crescimento descontrolado da célula a depender do tipo dela.>

“É a mudança, a invasão do DNA da célula. A depender do tipo de célula que seja, se for, por exemplo, uma célula muscular, é um sarcoma. Se for uma célula mucinosa, é um adenocarcinoma. Isso varia de acordo com o tipo de célula que perde o seu controle.”>

4. Fumar causa câncer apenas no pulmão>

A lista é longa: por conta da composição com mais de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo nicotina, alcatrão e monóxido de carbono, o cigarro pode causar câncer não só no sistema respiratório, mais conhecido pelos pulmões, mas também no pâncreas, bexiga, rim, fígado e até no colo do útero. >

5. Fumar tabaco e cachimbo não causa câncer>

Esse é um assunto que costuma ser discutido entre tabagistas. A resposta está no modo de produção dos cigarros industriais, que passam por diversos processos onde substâncias químicas são adicionadas à sua composição. "O cachimbo e o tabaco da mesma forma. Eles não têm o processamento do cigarro. Talvez sejam um pouco menos nocivos, mas também podem causar câncer”, adiciona o médico.>

6. Coca-Cola e outros refrigerantes causam câncer.>

Não há estudos científicos que comprovem que refrigerantes como a Coca-Cola são causas diretas de câncer, mas os açúcares, principais componentes das bebidas, estão relacionados à manifestação da doença. >

“O que a gente sabe é que os açúcares, principalmente os açúcares multiprocessadores, podem causar câncer. Por exemplo, outra coisa diretamente relacionada a qualquer tipo de açúcar, é a gordura, a obesidade. E a gente sabe que a obesidade hoje está diretamente ligada a alguns cânceres”, destaca.>

7. Micro-ondas causam câncer>

Um dos mitos mais antigos diz que utilizar micro-ondas para esquentar alimentos pode colocar, de alguma maneira, ondas radioativas que podem causar doenças cancerígenas, mas não existe nenhuma comprovação científica que explique essa proposição.>

Além disso, também não há evidências de que ele esteja ligado ao aumento de casos de câncer. Pesquisas científicas e organizações, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), afirmam que o micro-ondas é seguro para uso doméstico.>

8. O câncer é um castigo divino>

Uma justificativa que pode surgir para aqueles que são afligidos por algum tipo de câncer pode ser relacioná-lo a algum tipo de castigo espiritual, divino ou religioso. Mas obviamente este mito não é uma verdade. O que pode acontecer é que alguma mudança psicológica relacionada a problemas como depressão e estresse podem colaborar com uma diminuição da imunidade.>

“Se você está bem fisicamente, com seu corpo bom e a mente sã, não vai abrir a porta para a diminuição da sua imunidade. Mas quando se vive uma vida com adrenalina alta, e está ali sempre descarregando isso, pode gerar micro-inflamações no corpo que podem ser um oncogênico desses que vai tomar conta do controle da célula”, explica o ginecologista.>

9. Pessoas com pele negra não têm câncer de pele>

Apesar de terem mais melanina e não terem queimaduras solares aparentes, pessoas com pele com tons mais escuros também são propensas a serem diagnosticadas com câncer de pele, como o carcinoma basocelular e espinocelular e o melanoma. Tudo está ligado a quanto tempo você está exposto ao sol. “Se tomar sol diariamente e ‘despelar’, há mais chance de contrair câncer”, ilustra.>

10. Tratamentos alternativos ou milagrosos curam o câncer>

No desespero, aqueles diagnosticados com câncer podem correr atrás de tratamentos alternativos. Métodos como o uso de plantas medicinais sem comprovação científica, por exemplo, podem afastar os doentes do tratamento protocolar com médicos.>