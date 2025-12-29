Chinelo, cola e absorvente: vendedores faturam com 'kit sobrevivência' na Virada Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Moyses Suzart
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:15
No Festival Virada Salvador se encontra de tudo, inclusive havaianas. Nesta segunda-feira (29), terceiro dia de festa, vendedores apostam na sandália não pela polêmica recente, mas pela comodidade. Com uma média de três vendas por noite, as mulheres que resolvem estrear aquele salto novo acaba apelando para as sandálias, que custa R$, mas pode cair pra 35 a depender do desesperos e da quantidade de calos no pé.
Edvania Santos é uma das vendedoras que está faturando com o calçado. "Eu vendo por R$ 40 sempre que as mulheres chegam reclamando dos pés. Se tiver com muito calo, eu faço R$ 35", brinca. Segundo ela, consegue vender de três a quatro pares por dia.
Na barraquinha da vendedora ainda dá pra encontrar absorventes, curativos tipo Band-Aid, cola tipo Super Bonder e até óculos "de cria".
Além das mulheres de salto, quem vai com o sapato velho que descola a sola também recorre ao produtos. "Primeiro eles compram a cola, quando ela não serve, compram a sandália", revela Edvania.