CRIATIVIDADE

Chinelo, cola e absorvente: vendedores faturam com 'kit sobrevivência' na Virada Salvador

Terceiro dia de festa vai ter shows de Durval, Nattan, Nattanzinho Lima, Matheus e Kauan e Psirico

Moyses Suzart

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:15

Vendedores faturam com sandálias, absorventes e até cola Super Bonder no Festival Virada Salvador Crédito: Moysés Suzart/CORREIO

No Festival Virada Salvador se encontra de tudo, inclusive havaianas. Nesta segunda-feira (29), terceiro dia de festa, vendedores apostam na sandália não pela polêmica recente, mas pela comodidade. Com uma média de três vendas por noite, as mulheres que resolvem estrear aquele salto novo acaba apelando para as sandálias, que custa R$, mas pode cair pra 35 a depender do desesperos e da quantidade de calos no pé.

Edvania Santos é uma das vendedoras que está faturando com o calçado. "Eu vendo por R$ 40 sempre que as mulheres chegam reclamando dos pés. Se tiver com muito calo, eu faço R$ 35", brinca. Segundo ela, consegue vender de três a quatro pares por dia.

Na barraquinha da vendedora ainda dá pra encontrar absorventes, curativos tipo Band-Aid, cola tipo Super Bonder e até óculos "de cria".