Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chinelo, cola e absorvente: vendedores faturam com 'kit sobrevivência' na Virada Salvador

Terceiro dia de festa vai ter shows de Durval, Nattan, Nattanzinho Lima, Matheus e Kauan e Psirico

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:15

Vendedores faturam com sandálias, absorventes e até cola Super Bonder no Festival Virada Salvador
Vendedores faturam com sandálias, absorventes e até cola Super Bonder no Festival Virada Salvador Crédito: Moysés Suzart/CORREIO

No Festival Virada Salvador se encontra de tudo, inclusive havaianas. Nesta segunda-feira (29), terceiro dia de festa, vendedores apostam na sandália não pela polêmica recente, mas pela comodidade. Com uma média de três vendas por noite, as mulheres que resolvem estrear aquele salto novo acaba apelando para as sandálias, que custa R$, mas pode cair pra 35 a depender do desesperos e da quantidade de calos no pé.

Edvania Santos é uma das vendedoras que está faturando com o calçado. "Eu vendo por R$ 40 sempre que as mulheres chegam reclamando dos pés. Se tiver com muito calo, eu faço R$ 35", brinca. Segundo ela, consegue vender de três a quatro pares por dia.

Na barraquinha da vendedora ainda dá pra encontrar absorventes, curativos tipo Band-Aid, cola tipo Super Bonder e até óculos "de cria".

Além das mulheres de salto, quem vai com o sapato velho que descola a sola também recorre ao produtos. "Primeiro eles compram a cola, quando ela não serve, compram a sandália", revela Edvania.

Leia mais

Imagem - Dendê, suor e pancada sonora no domingo mais baiano do Festival Virada Salvador

Dendê, suor e pancada sonora no domingo mais baiano do Festival Virada Salvador

Imagem - De Negro Lindo a Desliza: Léo Santana mistura clássicos e novos hits no Festival Virada Salvador

De Negro Lindo a Desliza: Léo Santana mistura clássicos e novos hits no Festival Virada Salvador

Imagem - Três linhas são criadas para atender ao Festival Virada Salvador; saiba quais

Três linhas são criadas para atender ao Festival Virada Salvador; saiba quais

Tags:

Virada Salvador 2026 Festival Virada Salvador

Mais recentes

Imagem - Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão

Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão
Imagem - Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador

Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador
Imagem - Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)