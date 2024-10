AFD

Larissa Luz vai cantar e desfilar no Afro Fashion Day

Evento acontecerá nesta sexta-feira (1º), abrindo o mês da Consciência Negra

Da Redação

Publicado em 31 de outubro de 2024 às 05:00

Larissa Luz Crédito: Caio Lirio

A cantora Larissa Luz estará presente no Afro Fashion Day, evento gratuito de abertura do mês da Consciência Negra realizado nesta sexta-feira (1º), no Largo do Campo Grande, Centro de Salvador. A atriz e apresentadora fará parte do desfile e do show de encerramento que comemoram uma década desde a criação do projeto.

Na edição de 2024 do Afro Fashion Day, que terá como tema “Música – Resgatando raízes e elevando vozes”, Larissa desfilará com peças dos estilistas baianos Filipe Dias e Fagner Bispo. O desfile será parte de uma ação da Avon, patrocinadora do evento.

Já no encerramento do projeto, a artista comandará o maior pocket show da história do evento, em um palco de 13 metros de largura unido a uma passarela de 75m de extensão.

“Acho que a moda é um expoente bem relevante dentro da construção da nossa identidade! E ter a nossa essência e verdade representada , valorizada e reconhecida nessa linguagem é mais um passo em direção a retomada do que nos foi tirado culturalmente! Fico muito feliz de poder contribuir, participar de poder viver isso de perto e com os meus”, diz Larissa, que já foi mestre de cerimônias do evento em 2016.

As programações começarão às 11h, com a Feira da Sé, oficinas e atrações musicais gratuitas. Por volta das 18h, será iniciado o desfile com exibições de moda. O público do evento entrará exclusivamente pela entrada principal da praça, localizada em frente ao Teatro Castro Alves.