INCLUSÃO

Ba-Vi da inclusão: mascotes de Bahia e Vitória se unem em ação para conscientização da Síndrome de Down

Evento em parceria com a Apae Salvador ainda conta com música e animação com Tio Paulinho e Tio Misa

Nauan Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 18:13

Crianças com trissomia 21 vão ter visita de musicos e mascotes Crédito: Divulgação

Em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, o Shopping Piedade realiza, às 15h desta sexta-feira (20), uma programação especial voltada à conscientização e inclusão. A ação, desenvolvida em parceria com a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Salvador (Apae Salvador), busca dar visibilidade ao protagonismo de pessoas com a Trissomia do 21 (T21) e reforçar o respeito à diversidade no ambiente comercial e social.

As atividades serão concentradas na loja-exposição da Apae, que funciona no shopping há mais de um ano. O local serve como ponto fixo para a comercialização de produtos fabricados pela instituição e como vitrine para projetos que estimulam a autonomia dos assistidos. Segundo Maurício Mendes, representante do centro de compras, a parceria reafirma o compromisso do empreendimento com instituições que transformam vidas por meio da inclusão real.

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Para marcar a celebração, o evento contará com momentos de interação lúdica. Estão confirmadas as presenças dos mascotes oficiais do Esporte Clube Vitória e do Esporte Clube Bahia, promovendo a união das torcidas em torno da causa. A animação do público ficará sob responsabilidade de Tio Paulinho e Tio Misa.