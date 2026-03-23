CRIME QUE CHOCOU

Corpo de empresária baiana vítima de feminicídio é velado na Bahia e em Sergipe

Investigações apontam que Flávia Barros foi morta pelo ex-diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, Tiago Sóstenes

Monique Lobo

Publicado em 23 de março de 2026 às 17:56

O corpo de Flávia Barros foi sepultado na cidade de Paulo Afonso na Bahia e em Canindé de São Francisco, Sergipe (foto) Crédito: Reprodução

O corpo da empresária Flávia Barros, de 38 anos, vítima de feminicídio em um hotel na cidade de Aracaju, no domingo (22), foi velado em dois locais neste segunda-feira (23). Primeiro, aconteceu um velório em Paulo Afonso, cidade no Norte baiano, onde ela morava. A cerimônia começou ainda no domingo e seguiu até a manhã desta segunda.

No final da manhã, o corpo chegou ao Ginásio Esportivo Diamante Negro, no município de Canindé de São Francisco, em Sergipe, onde será sepultado.

Velório de Flávia Barros em Paulo Afonso 1 de 13

Flávia nasceu na cidade baiana de Santa Brígida, que fica a cerca de 40 km de Canindé de São Francisco, e a cerca de 60km de Paulo Afonso. De acordo com um parente da vítima, que preferiu não se identificar, ela era uma pessoa reservada, mas tinha contado para a família do namoro com o diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, Tiago Sóstenes Miranda de Matos, que foi exonerado do cargo nesta segunda-feira. Ainda segundo o familiar, eles só conheciam Tiago por fotos porque o relacionamento tinha sido oficializado há uma semana.

"Muito difícil para nós, ela nos foi tirada de forma brutal, cruel. estamos todos sem chão, dilacerados. Quantas mulheres ainda mais vão passar por isso? Por causa desse tipo de homem covarde? ", falou o parente, em entrevista à TV Sergipe.

Amigos da vítima revelaram, em entrevista à TV Bahia, que o casal começou a se relacionar em novembro do ano passado. Mas, o pedido de namoro aconteceu no último dia 15, dia em que Flávia celebrou o seu aniversário.

A empresária comandava a FB Soluções Financeiras, em Paulo Afonso. Em seu perfil no Instagram, muitas mensagem de luto e homenagens foram publicadas por parentes, amigos e seguidores. Na publicação do seu aniversário, uma amiga escreveu: "Tão linda e com o futuro pela frente, logo após comemorar o aniversário... Meu Deus, que tristeza. Descanse em paz". Outra comentou: "Que Deus te receba de braços abertos e te coloque em um bom lugar. Te amo, Barbie".

Crime

Tiago foi encontrado na manhã de domingo, em um quarto de hotel, em Aracaju, ao lado da empresária baiana. A polícia sergipana foi acionada por volta de 5h20, após relatos de disparos de arma de fogo, de acordo com informações do portal PA4, de Paulo Afonso. Ao chegar no local, os policiais encontraram a porta do quarto arrombada e o casal na cama. Ambos apresentavam ferimentos.