Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MP-BA investiga HBO Max por anúncios e cobranças extras em conteúdo pago

Órgão abriu inquérito para apurar condutas indevidas de plataformas de streaming

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:18

O catálogo da HBO Max em agosto promete diversão com estreias imperdíveis (Imagem: Hamara | Shutterstock)
HBO Max Crédito: Imagem: Hamara | Shutterstock

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu um inquérito para investigar práticas consideradas abusivas de plataformas de streaming. O alvo inicial da investigação é a Warner Bros, responsável pelo HBO Max. A medida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico na última segunda-feira (22).

De acordo com órgão, o caso teve início a partir de uma denúncia do consumidor Victor Figueiredo, que relatou mudanças unilaterais nas condições de assinatura dos serviços. Entre as reclamações estão a inserção de anúncios em conteúdos pagos e a cobrança extra para removê-los, além de reajustes acima da inflação e limitações de uso.

A Warner Bros South Inc. foi notificada a prestar esclarecimentos em até dez dias utéis. O conglomerado norte-americano deve apresentar seus termos de uso e justificativas para as alterações realizadas nos planos oferecidos aos assinantes.

Leia mais

Imagem - 'Dolunay': conheça a novela turca que desbancou 'Vale Tudo' no streaming

'Dolunay': conheça a novela turca que desbancou 'Vale Tudo' no streaming

Imagem - É mais barato mesmo? Saiba se tem vantagem trocar a TV a cabo pelas plataformas de streaming

É mais barato mesmo? Saiba se tem vantagem trocar a TV a cabo pelas plataformas de streaming

Imagem - Força do streaming: acesso à TV por assinatura cai 41% em Salvador em cinco anos

Força do streaming: acesso à TV por assinatura cai 41% em Salvador em cinco anos

O Ministério Público também citou decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que em agosto suspendeu a prática de anúncios na Amazon Prime Video e proibiu a cobrança adicional para assinantes antigos, mantendo o valor da mensalidade em R$ 19,90.

Segundo a portaria, as condutas podem configurar infrações ao Código de Defesa do Consumidor, como alteração unilateral de contrato, venda casada, violação ao direito à informação, cláusulas abusivas e desequilíbrio contratual.

“Não se trata de apenas um único indivíduo a ser tutelado, mas milhares de consumidores que, afetados com práticas arbitrárias, estão sendo desrespeitados quanto à salvaguarda prevista como direito fundamental”, destacou a promotora na decisão.

8 streamings em alta no Brasil

Telecine por Reprodução
Paramount+ por Reprodução
Max por
Prime Video por
Netflix por Reprodução
Apple TV+ por
Globoplay por
Disney+ por Imagem: JOCA_PH | Shutterstock
1 de 8
Telecine por Reprodução

Mais recentes

Imagem - Irmão de advogada suspeita de fraude do INSS é preso por armazenar material de abuso infantil

Irmão de advogada suspeita de fraude do INSS é preso por armazenar material de abuso infantil
Imagem - 6 dicas para evitar lesões na academia

6 dicas para evitar lesões na academia
Imagem - Corrida Colorida está com inscrições abertas; saiba como participar

Corrida Colorida está com inscrições abertas; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
01

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Abono extraordinário dos precatórios é sancionado; veja quanto cada professor vai ganhar
03

Abono extraordinário dos precatórios é sancionado; veja quanto cada professor vai ganhar

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
04

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico