BAHIA

Novo caso: idoso é internado em cidade baiana por suspeita de intoxicação por metanol

Estado já soma sete casos confirmados e um óbito

Nauan Sacramento

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:32

Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas Crédito: Freepik

Uma nova internação por suspetia de intoxixação por metanol foi confirmada, nesta quarta-feira (14), pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O caso foi registrado no município de Senhor do Bonfim, no Norte do estado.

No início de janeiro, a Sesab chegou a descartar três notificações suspeitas. Outros sete casos, registrados na cidade de Ribeira do Pombal, em dezembro do ano passado, foram confirmados. Uma morte foi contabilizada, ocorrida no último dia 2 de janeiro.