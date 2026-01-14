Novo caso: idoso é internado em cidade baiana por suspeita de intoxicação por metanol

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:32
Uma nova internação por suspetia de intoxixação por metanol foi confirmada, nesta quarta-feira (14), pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O caso foi registrado no município de Senhor do Bonfim, no Norte do estado.
No início de janeiro, a Sesab chegou a descartar três notificações suspeitas. Outros sete casos, registrados na cidade de Ribeira do Pombal, em dezembro do ano passado, foram confirmados. Uma morte foi contabilizada, ocorrida no último dia 2 de janeiro.
No dia 31 de dezembro, laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) identificaram a presença de metanol em bebidas alcoólicas apreendidas em Ribeira do Pombal. Na ocasião, a substância foi detectada tanto nos produtos quanto em amostras de sangue dos sete pacientes hospitalizados, confirmando a contaminação na região.