Novo caso: idoso é internado em cidade baiana por suspeita de intoxicação por metanol

Estado já soma sete casos confirmados e um óbito

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:32

Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas
Bebidas alcoólicas contaminadas com metanol causaram a morte de três pessoas Crédito: Freepik

Uma nova internação por suspetia de intoxixação por metanol foi confirmada, nesta quarta-feira (14), pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O caso foi registrado no município de Senhor do Bonfim, no Norte do estado.

No início de janeiro, a Sesab chegou a descartar três notificações suspeitas. Outros sete casos, registrados na cidade de Ribeira do Pombal, em dezembro do ano passado, foram confirmados. Uma morte foi contabilizada, ocorrida no último dia 2 de janeiro.

No dia 31 de dezembro, laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) identificaram a presença de metanol em bebidas alcoólicas apreendidas em Ribeira do Pombal. Na ocasião, a substância foi detectada tanto nos produtos quanto em amostras de sangue dos sete pacientes hospitalizados, confirmando a contaminação na região.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Casos de intoxicação por metanol na Bahia acendem alerta para etanol e produtos de limpeza

Suspeito de vender bebida com metanol é preso na Bahia após morte e intoxicação em série

Bahia descarta casos investigados de suspeita de intoxicação por metanol

Distribuidoras na Bahia são notificadas após detecção de metanol em lotes de vodka

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Tags:

Bebidas Metanol Intoxicação

