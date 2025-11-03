SUSTO

Vento forte arranca telhado de prédio de universidade federal na Bahia

Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido

Yan Inácio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 20:20

Teto caiu após rajadas de vento Crédito: Divulgação/Universidade Federal do Oeste da Bahia

Parte do telhado de um prédio da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) em Luís Eduardo Magalhães foi levado após fortes ventos que atingiram o município no início da tarde desta segunda-feira (3).

Segundo a instituição, após o ocorrido, a direção do campus desligou o quadro de energia e acionou as autoridades responsáveis. Uma equipe da Diretoria de Desenvolvimento Físico da universidade foi até o local para para avaliar os danos ao prédio e as providências que deverão ser tomadas para reparo do telhado. Ninguém ficou ferido. As aulas foram suspensas até quarta-feira (5) até um parecer da equipe de infraestrutura da universidade.

A assistente social Ellen Coutinho estava no campus no momento do incidente e tomou um susto com o destelhamento. “Estava uma chuva muito forte no momento. Teve um trovão e uma ventania e o telhado voou e automaticamente a gente recuou do local onde a gente estava. Um dos lados do pavilhão foi danificado e todos os estudantes saíram. Muito susto, todo mundo se assustou”, disse à TV Bahia.