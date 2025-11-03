Vento forte arranca telhado de prédio de universidade federal na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 20:20
Parte do telhado de um prédio da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) em Luís Eduardo Magalhães foi levado após fortes ventos que atingiram o município no início da tarde desta segunda-feira (3).
Segundo a instituição, após o ocorrido, a direção do campus desligou o quadro de energia e acionou as autoridades responsáveis. Uma equipe da Diretoria de Desenvolvimento Físico da universidade foi até o local para para avaliar os danos ao prédio e as providências que deverão ser tomadas para reparo do telhado. Ninguém ficou ferido. As aulas foram suspensas até quarta-feira (5) até um parecer da equipe de infraestrutura da universidade.
Vento forte destelhou prédio da Ufob
A assistente social Ellen Coutinho estava no campus no momento do incidente e tomou um susto com o destelhamento. “Estava uma chuva muito forte no momento. Teve um trovão e uma ventania e o telhado voou e automaticamente a gente recuou do local onde a gente estava. Um dos lados do pavilhão foi danificado e todos os estudantes saíram. Muito susto, todo mundo se assustou”, disse à TV Bahia.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta segunda um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas fortes e ventos intensos no extremo oeste, centro sul e sul baiano e na região do Vale do Rio São Francisco. O aviso vale até a próxima terça (4).