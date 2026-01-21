TRAGEDIA

Adolescente morre após receber choque enquanto usava celular no carregador

A jovem foi derrubada ao ser atingida pela descarga elétrica

Nauan Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19:20

Beatriz Diniz, de 15 anos, sofreu um acidente enquanto usava o celular carregando na tomada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma jovem de 15 anos, identificada como Beatriz Diniz, morreu após sofrer um choque elétrico enquanto manuseava um celular conectado à rede elétrica na zona rural de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. O incidente aconteceu na noite de quinta-feira (15), na residência da família, localizada na comunidade de Jutaí. Apesar de ter sido socorrida e ter permanecido internada, a adolescente faleceu nesta segunda-feira (19). As informações são da revista Crescer.

Conforme informações preliminares, a vítima utilizava o smartphone no momento da descarga elétrica, que a derrubou imediatamente. Beatriz sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus. Após os primeiros cuidados prestados por familiares e moradores da vizinhança, ela foi levada para uma unidade de saúde em Bragança.

Devido ao estado crítico, a adolescente precisou ser transferida com urgência para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, onde foi submetida a cirurgia e mantida sob cuidados intensivos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após quatro dias internada, a jovem não resistiu às complicações do seu quadro clínico e morreu.