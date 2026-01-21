Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adolescente morre após receber choque enquanto usava celular no carregador

A jovem foi derrubada ao ser atingida pela descarga elétrica

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19:20

Beatriz Diniz, de 15 anos, sofreu um acidente enquanto usava o celular carregando na tomada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma jovem de 15 anos, identificada como Beatriz Diniz, morreu após sofrer um choque elétrico enquanto manuseava um celular conectado à rede elétrica na zona rural de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. O incidente aconteceu na noite de quinta-feira (15), na residência da família, localizada na comunidade de Jutaí. Apesar de ter sido socorrida e ter permanecido internada, a adolescente faleceu nesta segunda-feira (19). As informações são da revista Crescer.

Conforme informações preliminares, a vítima utilizava o smartphone no momento da descarga elétrica, que a derrubou imediatamente. Beatriz sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus. Após os primeiros cuidados prestados por familiares e moradores da vizinhança, ela foi levada para uma unidade de saúde em Bragança.

Devido ao estado crítico, a adolescente precisou ser transferida com urgência para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, onde foi submetida a cirurgia e mantida sob cuidados intensivos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após quatro dias internada, a jovem não resistiu às complicações do seu quadro clínico e morreu.

As causas da descarga elétrica ainda aguardam confirmação oficial. A Polícia Civil apura se houve uma oscilação repentina na rede de energia no instante do acidente.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Professor é preso suspeito de abusar de mais de 240 crianças e adolescentes

Homem é preso por estuprar adolescente de 14 anos após vítima ser atraída por uma amiga

Condomínios do Litoral Norte devem proibir crianças e adolescentes de pilotarem quadriciclos, diz MP

Adolescentes de 14 anos morrem soterrados após buraco desabar durante brincadeira na areia

Ataque a tiros em destino turístico deixa adolescente de 17 anos ferido na Bahia

Tags:

Acidente Morte Adolescente Eletrocutados

Mais recentes

Imagem - Resultado da Dupla Sena 2915, desta quarta-feira (21)

Resultado da Dupla Sena 2915, desta quarta-feira (21)
Imagem - Resultado da Lotomania 2878, desta quarta-feira (21)

Resultado da Lotomania 2878, desta quarta-feira (21)
Imagem - Resultado da Quina 6933, desta quarta-feira (21)

Resultado da Quina 6933, desta quarta-feira (21)

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?
01

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
02

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
03

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs