IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Professor é preso suspeito de abusar de mais de 240 crianças e adolescentes

Crimes ocorreram entre 2023 e maio de 2025 quando ele foi detido por importunação sexual

Nauan Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:55

Professor é preso suspeito de abusar sexualmente de mais de 240 crianças Crédito: Foto: Divulgação/PCMA

Um professor investigado pelo abuso sexual de mais de 240 estudantes foi preso na manhã desta quarta-feira (21), na cidade de União, no Piauí. De acordo com informações da Polícia Civil do Piauí, as vítimas são crianças e adolescentes da cidade de Tuntum, no Maranhão, que teriam sido alvo de abusos entre 2023 e 2025.

A prisão do suspeito, que não teve a identidade revelada, foi impulsionada pela mobilização dos pais dos alunos, que auxiliaram nas apurações iniciadas em maio de 2025. Naquele período, as primeiras denúncias surgiram após o homem ter sido acusado de importunar sexualmente uma de suas alunas.

Segundo informações do delegado Wlisses Alves, da Delegacia de Presidente Dutra, no Maranhão, ao portal Metrópoles, o docente chegou a ser detido por importunação sexual, em maio de 2025. Segundo a autoridade policial, ele obteve liberdade provisória, mas não voltou a lecionar desde então.

A investigação aponta que o suspeito realizava atos libidinosos com os menores, todos com menos de 14 anos, no próprio ambiente escolar. Até agora, não foram confirmados casos de estupro, mas a polícia já requisitou que os estudantes passem por exames de perícia para detalhar os fatos.