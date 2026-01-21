Professor é preso suspeito de abusar de mais de 240 crianças e adolescentes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:55
Um professor investigado pelo abuso sexual de mais de 240 estudantes foi preso na manhã desta quarta-feira (21), na cidade de União, no Piauí. De acordo com informações da Polícia Civil do Piauí, as vítimas são crianças e adolescentes da cidade de Tuntum, no Maranhão, que teriam sido alvo de abusos entre 2023 e 2025.
A prisão do suspeito, que não teve a identidade revelada, foi impulsionada pela mobilização dos pais dos alunos, que auxiliaram nas apurações iniciadas em maio de 2025. Naquele período, as primeiras denúncias surgiram após o homem ter sido acusado de importunar sexualmente uma de suas alunas.
Segundo informações do delegado Wlisses Alves, da Delegacia de Presidente Dutra, no Maranhão, ao portal Metrópoles, o docente chegou a ser detido por importunação sexual, em maio de 2025. Segundo a autoridade policial, ele obteve liberdade provisória, mas não voltou a lecionar desde então.
A investigação aponta que o suspeito realizava atos libidinosos com os menores, todos com menos de 14 anos, no próprio ambiente escolar. Até agora, não foram confirmados casos de estupro, mas a polícia já requisitou que os estudantes passem por exames de perícia para detalhar os fatos.
Ainda segundo o delegado", o professor *pode responder por crime de estupro de vulnerável. Neste caso, a legislação prevê penas de 10 e 18 anos de reclusão.