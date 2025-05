DEFEITO NA OPERAÇÃO

Avião com destino a Salvador quebra em São Paulo e deixa passageiros indignados: ‘Despreparo’

Espera pelo embarque já dura quatro horas

Previsto para sair às 13h desta quinta-feira (29), o voo 2991 da Azul, com destino a Salvador, apresentou defeito em uma das peças e mais de 150 pessoas foram obrigadas a se retirar da aeronave. Entre os passageiros, estão baianos que voltam de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, após a partida entre Bahia e Internacional pela Libertadores.>