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Influenciador com mais de 140mil seguidores morre após ser baleado enquanto andava a cavalo

Cauã Henrique, 18 anos, foi baleado em bairro onde costumava gravar vídeos de humor e esquetes

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 21 de março de 2026 às 15:16

Jovem tinha apenas 18 anos e já acumulava mais de 100mil seguidores Crédito: Redes Sociais

O influenciador digital Cauã Henrique, 18 anos, conhecido nas redes sociais como "Zekinha do Humor", foi assassinado a tiros no final da tarde dessa quinta-feira (19). O crime ocorreu no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte de Recife, em Pernambuco, no momento em que o jovem descia de um cavalo. A informação foi divulgada pelo G1.

De acordo com informações da Polícia Civil, Zekinha estava montado no animal quando foi surpreendido pelos disparos. Após ser atingido, ele foi socorrido por um familiar e levado com urgência para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.

Com 143 mil seguidores no Instagram, Cauã Henrique era uma figura popular na comunidade. Seus conteúdos focavam no cotidiano de Nova Descoberta e de bairros vizinhos, frequentemente utilizando o humor para retratar a realidade local. Entre seus vídeos mais conhecidos estavam esquetes em que simulava realizar entregas de delivery montado a cavalo, personagem que se tornou sua marca registrada na plataforma.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, a Polícia Civil não divulgou informações sobre possíveis suspeitos ou a motivação por trás do ataque. Peritos estiveram no local do crime para coletar evidências que possam auxiliar na elucidação do homicídio.

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Crime Morte Influenciador Execução

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