SOBRENATURAL

Menino acorda no próprio velório e pede água; depois, mãe descobriu que ele estava mesmo morto

Caso surpreendeu familiares e levantou dúvidas sobre erro médico ou milagre

Fernanda Varela

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:07

Criança acordou em velório Crédito: Reprodução

Um episódio curioso marcou a ilha de Cotijuba, em Belém do Pará, e ficou lembrado por moradores como um mistério difícil de explicar. Durante o velório de Kelvys Simão dos Santos, de apenas 2 anos, a cena que parecia definitiva mudou de forma inesperada: o menino, dado como morto horas antes, teria se levantado do caixão, pedido água e bebido um copo diante de cerca de 50 pessoas que acompanhavam a despedida. O caso aconteceu em 2012.

Segundo relatos da família, Kelvys havia sido internado na noite anterior com febre e dificuldade para respirar. Pouco depois, o hospital informou a morte e liberou o corpo para o sepultamento. A surpresa veio no meio do velório, quando a criança se mexeu e deixou parentes e vizinhos em choque. Em seguida, ele pediu água para a mãe e, diante do choque geral, foi levado novamente ao hospital.

Quando chegou na unidade de saúde, foi atestado que a criança estava morta. O caso não tem explicação médica.